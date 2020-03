L’ATP se livre à un “jeu de chat et de souris” contre l’Open de France 2020 à de nouvelles dates

Les associations de tennis ont été prises au dépourvu après que la Fédération française de tennis a décidé unilatéralement de reporter l’Open de France 2020 sans consulter les autres instances du tennis. Le rééchelonnement du Roland Garros a certainement mis le tennis en guerre en raison du manque de coordination entre les instances dirigeantes.

La décision biaisée de la FFT a immédiatement attiré la condamnation de divers joueurs, du Grand Chelem, de l’ATP, de la WTA et de l’ITF. Le Slam parisien est reprogrammé une semaine seulement après la fin de l’US Open. Par conséquent, la transition rapide entre le terrain dur et le terrain de terre battue serait difficile pour les joueurs. De plus, les nouvelles dates ont également créé des conflits avec d’autres événements difficiles.

«Guerre» entre l’Open de France et l’ATP

Dans une interview accordée à L’Equipe Dirk Hordoff, le président de la Fédération allemande de tennis a révélé que l’ATP avait déjà averti la FFT des mesures qu’elle prendrait contre l’Open de France s’ils s’en tenaient toujours à leur décision.

“Si vous poursuivez avec cette idée, nous ne vous attribuerons pas de points pour le classement”, a indiqué l’ATP cité par Dirk. De plus, cela ne se terminera pas avec l’édition de cette année car «aucun point ne sera attribué» pour le prochain Open de France.

“Je n’aime pas les guerres, mais il n’y a plus rien à faire que de se battre en ce moment”, a déclaré Hordoff. «C’est de la folie. Par-dessus tout, nous devons nous soucier de vaincre le virus, de sauvegarder la santé de la population. Nous devons l’arrêter avec ces jeux de chat et de souris au sein de notre organisation. Nous devons faire ce qui est le mieux pour le tennis. »

Le report de l’Open de France 2020 a visiblement créé un gâchis sur le calendrier du tennis. Il y a encore beaucoup de confusion et d’incertitude sur ce qui se passera ensuite. Cependant, nous espérons que toutes les associations de tennis trouveront une solution pour l’amélioration du sport.

