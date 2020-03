L’ATP suspend le tennis pendant six semaines

Ce sont les nouvelles qui ont fait l’objet de rumeurs pendant quelques jours, et les circonstances l’ont forcée à devenir officielle après la réunion tenue à cet effet. La ATP, le circuit de tennis masculin, a rapporté que lors de la prochaine six semaines tous les tournois sont annulés programmé dans le calendrier. Le coronavirus, transformé en pandémie mondiale après la déclaration de l’OMS, oblige toutes les compétitions sportives à s’arrêter, afin de préserver la santé des fans, des joueurs et des différents travailleurs.

Ainsi, jusqu’au 20 avril prochain, aucun des tournois fixés par le calendrier professionnel ne sera joué. Par conséquent, Indian Wells sera rejoint par Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone et Budapest. Une décision qui, d’autre part, n’entraîne pas la tenue en toute sécurité d’événements ultérieurs, dans le cas de Madrid ou de Rome, qui doivent attendre de nouvelles informations et de nouveaux événements.

Dans la situation de pandémie mondiale, les restrictions de vol imposées par Trump entre les États-Unis et l’Europe ont accéléré la décision. Comme le souligne le communiqué, “ATP a suivi de près l’évolution rapide de la situation liée au COVID-19, conseillé par des experts médicaux et des conseillers en voyages, et consulté les autorités locales, et examinera en permanence la faisabilité de les événements qui suivent sur le calendrier. “

À cet égard, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré que la décision «n’est pas prise à la légère et représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans du monde entier. Cependant, nous pensons que c’est une action responsable et nécessaire à la fois pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, du personnel, de la communauté du tennis et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale. La nature mondiale de notre sport et de nos voyages internationaux comporte des risques et des défis importants dans ces circonstances, tout comme les directives émises par des autorités locales de plus en plus restrictives. Nous continuerons à surveiller quotidiennement et espérons que le circuit reprendra lorsque la situation s’améliorera. Pendant ce temps, nos pensées et nos souhaits s’adressent à toutes les personnes touchées par le virus. »

Cependant, la déclaration ne confirme aucune décision prise sur les points de classement qui vont être perdus avec cette décision, car quelque chose de concret n’a pas encore été choisi. L’ATP parle de mesure “en temps voulu”, qui n’a pas encore été communiquée. Reste à savoir si tous ces points seront supprimés ou tout ou partie d’entre eux gelés.

D’un autre côté, alors que l’ITF a confirmé la même déclaration, suspendant tous ses tournois jusqu’à la même date, et attendant que la WTA émette une déclaration similaire et appropriée, la compétition féminine devra prendre les mêmes mesures, qui seront annoncées dans les prochaines heures.

