L’ATP testera la revue électronique dans certains tournois sur terre battue

Nouvelles de portée au sein du ATP qui continue d’encourager les innovations. La Examen électronique Il sera à nouveau mis à l’épreuve dans une série de tournois sur terre battue, parmi lesquels il y aura un ATP 250 (en attente de confirmation), un ATP 500 (Rio de Janeiro) et un Masters 1000 (en attente de confirmation). Le système utilisé ne sera pas le classique Hawkeye, mais FoxTenn sera utilisé, un système promu par l’ancien joueur espagnol Felix Mantilla et qui a déjà été utilisé dans d’autres tournois d’élite. Ainsi, la marque de balle ne sera plus le seul argument par lequel les joueurs peuvent réclamer et présider les juges pour prendre des décisions.

.