L’augmentation du nom de Rafael Nadal en 2005

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2005 a été une saison incroyable. Nadal a disputé 12 finales cette année-là, remportant 11 titres. Une saison tout simplement monstrueuse, où l’Espagnol a commencé à rivaliser avec Roger Federer. Hors du terrain, Nadal a rencontré María Francisca Xisca Perelló: ils se sont fiancés en décembre 2005 et leur relation a culminé avec le mariage de 2019.

Le couple est très privé mais au fil des ans, le grand amour entre les deux Espagnols a été vu. Rafa 2005 a commencé avec la défaite à l’Open d’Australie 2004 contre Lleyton Hewitt, puis il a joué et perdu la finale de l’Open de Miami contre Roger Federer.

Mais sa vraie saison a commencé sur terre battue. Sur cette surface, Nadal a montré une incroyable domination cette année-là, la première d’une longue série, ce qui l’a conduit à être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis sur terre battue. Il a remporté l’Open du Brésil, l’Abierto Mexicano Telcel, le Monte-Carlo Masters, Barcelone, l’Open d’Italie, le Roland Garros (où il a battu Federer en demi-finale), l’Open de Suède et la Mercedes Cup.

Une série de 8 victoires sur terre battue, remportant son premier Slam à 18 ans. “Quand vous venez des victoires de Monte-Carlo, Barcelone et Rome, vous vous sentez évidemment prêt à gagner Paris! Parce que les joueurs que vous trouvez à Paris ne sont pas différents de ceux avec lesquels vous avez joué lors des tournois précédents!

Quand j’ai gagné pour la première fois à Paris, j’ai pensé que je ne pouvais pas gagner quelque chose comme ça. Quand je joue à Wimbledon pour la première fois en tant que champion de Roland Garros, l’adrénaline est de mille. Cela m’a affecté négativement cette année-là “, avait-il déclaré il y a quelques années.

À Wimbledon 2005, il a en fait été battu en quatre sets par Gilles Muller, mais quelques semaines plus tard, il a remporté son premier titre sur les terrains durs, battant André Agassi en finale, remportant également son premier ATP Masters 1000. Il a également remporté la Chine Open et le Mutua Madrid Open, qui a été joué sur des terrains durs intérieurs en octobre.

Pourtant, dans une interview en 2019, Nadal a déclaré qu’en 2005, il avait peut-être eu le pire moment de sa carrière: “Le moment le plus bas de ma carrière a été en 2005 quand ils m’ont dit que je ne pouvais peut-être plus jouer au tennis en raison d’une blessure au pied.

Avoir une douleur constante, plus que la normale, qui ne vous fait pas vivre une vie heureuse aussi longtemps. Cela vous fait désespérer. J’ai toujours eu la force, c’est pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait. Mais surmonter les moments difficiles vous rend fort et vous aide à avoir une attitude plus positive. “

Au cours des trois années suivantes, Rafael Nadal réalise des victoires impressionnantes.