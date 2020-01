L’Australie entre en is demi-finale ＇

L’équipe nationale australienne a remporté une victoire spectaculaire contre Grande Bretagne (2-1), avec un bris d’égalité de 18-16 dans le match de double, et s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe ATP qui se joue à Sydney, où vous pourriez rencontrer Espagne si les élèves de Francis Roig dépasser ce vendredi pour La Belgique en quart de finale.

01/09/2020

À 11 h 51

CET

EFE

Nick Kyrgios a ouvert la confrontation au Ken Rosewall Arena avec un 6-2 et 6-2 contre les Britanniques Cameron Norrie et Daniel Evans il a secoué le choc en remportant un match formidable à Alex de Minaur, 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (2), trois heures et 24 minutes, qui devaient être résolus en double.

Lleyton Hewitt, Capitaine australien, a décidé de modifier son élection initiale et a remplacé John pairs et Chris Guccione, qui avait remporté ses trois matchs en phase de groupes, par Depuis Minaur et Kyrgios, qui a subi l’innommable avant Jamie Murray et Joe Salisbury, qui n’a cédé in extremis que dans le bris d’égalité.

Le résultat final (3-6, 6-3 et 18-16), ainsi que les quatre balles de match qu’ils ont sauvées, résume parfaitement ce qui s’est passé sur la piste et l’émotion y a vécu et dans les tribunes. L’existence du «supertiebreak» est l’une des grandes incitations à cette compétition contrairement à ce qui s’est passé dans le passé Coupe Davis, où ce format n’était pas inclus.

.