L’Autriche autorise les courts de tennis en salle à soigner les personnes atteintes de coronavirus

L’Europe est mobilisée dans la lutte contre coronavirus et même un court de tennis est un endroit idéal pour établir un hôpital de campagne. Il y a de nombreux patients en Autriche, qui est au bord de l’effondrement de son système de santé et a permis aux endroits où il peut soigner les patients les moins graves et les isoler du reste de la population d’éviter les infections. Image puissante qui nous vient de Klagenfurt, avec une piste pleine de lits et Dominic Thiem “regarder” l’endroit.

“Des lits de campagne sont installés sur un court de tennis couvert à Klagenfurt, en Autriche, le 17 mars 2020 pour héberger les patients du nouveau chorounavirus COVID-19 lorsque les hôpitaux sont pleins.”

Dominic Thiem «regarde»

[getty] pic.twitter.com/m8Pyaf5cud

– José Morgado (@josemorgado) 19 mars 2020

