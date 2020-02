L’avenir d’Andy Murray est encore flou, mais il y a une lumière

Après avoir initialement annoncé qu’il jouerait la Coupe ATP et l’Open d’Australie, Andy Murray a été contraint d’abandonner les tournois australiens et les événements de Montpellier et de Rotterdam, malgré toutes les attentes de son équipe et de ses fans.

“La blessure prend plus de temps que prévu à guérir”, a admis le Britannique dans une récente interview. Il a été émis l’hypothèse que Murray pourrait faire son retour à l’Open de Miami, mais sa position actuelle (il est le numéro 128 du classement ATP) ne lui permettrait pas d’accéder directement au tableau principal, mais il pourrait obtenir un joker pour le deuxième ATP Masters 1000 de la saison.

Murray pourrait participer à certains Challengers avant de se rendre à Queen’s, Eastbourne puis à Wimbledon. Les prochaines semaines devraient servir à clarifier la situation, qui semble encore nébuleuse, mais qui entrevoit peut-être une lumière au bout du tunnel.

En fait, en tout cas, Murray reviendra sur un court de tennis au moins entre l’Open de Miami et le tournoi de la Reine: à l’intérieur de ces dates, la blessure à l’aine subie lors de la finale de la Coupe Davis devrait être éliminée et l’Ecossais devrait reprendre son destin après les performances réconfortantes de l’automne 2019, culminant avec la victoire du titre à Anvers.

Qu’attendre de son 2020? Surtout des minutes et des matchs importants à accumuler, retrouvant la forme physique et la confiance, comme il le faisait déjà à Anvers. Sera-t-il capable de revenir au sommet comme lors des meilleures années de sa carrière? Difficile, mais il aura sûrement la chance de remporter d’autres titres et de rivaliser avec ses grands rivaux, même en Slams.