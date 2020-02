Le baptiste ne trouve toujours pas le rythme

Après avoir compté tous ses matchs pour les victoires en Coupe ATP, Roberto Bautista Il semblait destiné à déployer son meilleur tennis en 2020. Plus d’un mois et demi plus tard, la réalité semble bien différente; le joueur de Castellón est tombé à nouveau tôt, cette fois dans ses débuts dans la ATP de Dubaï avant un succès Jan-Lennard Struff pour un serré 7-6 (2) et 7-5. Le jeu était plein d’alternatives, avec un Rober qui est venu récupérer une panne dans le deuxième set mais n’a pas pu terminer le retour contre le succès au service de l’Allemand (81% efficace avec le premier service et 51% avec le second) ). Après avoir chuté au troisième tour en Australie et à Rotterdam, Bautista s’envolera désormais pour les États-Unis dans le but d’enchaîner un résultat de renom au premier trimestre de l’année.

