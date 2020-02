Le bois est revenu après plus d’un siècle d’histoire

Photographie: Open de Barcelone Banc Sabadell – Trophée Conde de Godó

Entre 1873, lorsque le major Walter Clopton Wingfield – un ancien militaire de l’armée de la reine Victoria – a breveté et commercialisé un jeu appelé Sphairistikè, qui est rapidement devenu Lawn Tennis; 1877, quand au All England Lawn Tennis & Croquet Club fut organisé un tournoi qui était déjà le début de Wimbledon; et les dernières années des années 70 du 20e siècle; les raquettes en bois étaient en compétition depuis plus d’un siècle.

Le tennis mondial a tourné autour du bois depuis ses origines jusqu’à presque la fin du 20e siècle. Au XIXe siècle, la combinaison de différents bois massifs cherchait à optimiser les performances de pièces plus régulières dans leurs formes, atteignant une plus grande harmonie à la fin du siècle, lorsque des éléments de jonction entre la tête, le cou et la poignée étaient utilisés.

Avec l’arrivée du XXe siècle, le bois massif a été soulagé par la technologie multicouche innovante – l’utilisation de plusieurs couches a été nommée d’après l’une des pièces qui sont restées les plus nombreuses depuis des décennies, le Dunlop Maxply -, qui recherchait plus de légèreté et de maniabilité et moins de rigidité.

Les raquettes en bois étaient fabriquées essentiellement en Amérique, en Asie, en Australie et, bien sûr, en Europe, même en Espagne; jusqu’au milieu des années 80 du siècle précédent, quand ils étaient déjà combinés avec de la fibre de verre et du graphite.

L’arrivée de l’aluminium, du graphite, du kevlar, du bore, de la céramique, du carbone, du titane, du tungstène ou du graphène n’a pas empêché le matériau qui a occupé l’histoire du tennis de conserver son essence dans notre pays.

La nostalgie dérivée de ce matériau noble, beau et durable a fait que des pratiquants et des clubs passionnés se sont lancés dans la célébration de tournois serrés avec ces pièces robustes de petites têtes et des coups précis.

Le Suédois Björn Borg a joué dans la dernière grande action avec du bois dans notre pays en 1975, remportant avec son Donnay Allwood la finale individuelle du Comte de Godó de Barcelone contre l’Italien Adriano Panatta, ainsi que le double avec Guillermo Vilas. Cette même année, Panatta a joué la finale du Grand Prix de Madrid qui a remporté le tchèque Jan Kodes.

Et pratiquement 30 ans plus tard, les pionniers classiques du club de tennis de La Palma qui, de la main de leur directeur de l’école Miguel Hernández ‘Chitty’, ont créé la soi-disant Prince Cup, se sont levés tôt.

Le maintenant El Príncipe Tennis Open a atteint sa douzième édition à la fin de 2019, comme d’habitude avec des compétitions individuelles et par paires sur du gazon artificiel qui s’élève au-dessus de la capitale de la belle île. Là, il a renouvelé sa principauté le vétéran Pablo Hernández A., avec un Dunlop Maxply hérité de son père, étant finaliste – bien que blessé – Adam Guerra. Pablo a également gagné en double avec son bon ami et coéquipier polyvalent (également lié à la lutte canarienne) Mario Tomás Rodríguez Concepción. Tous deux ont été imposés au duo formé par Amilcar José Cabrera et Eloy López.

Hernández et Rodríguez sont les plus couronnés de succès de l’histoire de la compétition de palmiers à bois, avec Juan Andrés Báez H. Déjà lors de l’édition inaugurale de 2005, Hernández a terminé deuxième par deux, puis avec Pedro Rodríguez.

Un an seulement après la création de Palmero, un autre événement classique avec des raquettes en bois, le Tournoi Nacho Sanz, dont le siège est le Sport Center Manolo Santana de Boadilla del Monte (Madrid). Il a été l’un des événements les plus fidèles et les plus scrupuleux avec les origines du sport, depuis une trentaine de participants – en moyenne – à chaque édition, vêtus de blanc rigoureux, même les lacets.

À l’initiative de Luis Sanz, avec son frère Nacho, ils ont préparé une première édition dans laquelle les vêtements élégants étaient déjà fondamentaux. Nacho a dirigé le tournoi et Luis a fondé le Classic Rackets Wooden Tennis Club.

Mario Perea et Kiko Recuero et Emilio Ayuso et Leticia Almirall ont été parmi les plus réussis, bien qu’ils aient aussi beaucoup joué en couple et là, ils pouvaient changer les favoris.

Le tournoi est entré entre parenthèses avec la huitième édition, qui était sociale.

Deux grandes entités espagnoles sont déjà aux portes de la septième édition de leurs tournois de raquette en bois respectifs.

Le Real Club de Tenis de Oviedo a organisé le VI Tournoi de Raquette en Bois, III Tournoi Harcher, en modalité double masculin, féminin ou mixte, en septembre 2019.

Les joueurs, qui entrent également dans la compétition pour la meilleure robe classique, ont été mesurés en quatre groupes qui ont pris les noms de Björn Borg, John McEnroe, Chris Evert et Rod Laver.

Carlos Rivas et Carlos Lisa étaient les meilleurs du groupe McEnroe, ils ont remporté E. Canal et J. Platero en demi-finale et en finale, très disputés et serrés, Pío Fernández Aller et Pablo Cabal, qui avait été le meilleur du groupe Laver.

La Royal Tennis Society de La Magdalena de Santander a également organisé l’été dernier la sixième édition de son Tournoi de Tennis de Raquettes en Bois, en double des deux sexes ou mixte, et où il est également reconnu la tenue blanche obligatoire. De ce tournoi, qui avait son juge arbitre à Borja Gutierrez, Jesús María Rodríguez et Quique Terán junior ont réussi.

De plus, le Biscayne Real Club Jolaseta de Neguri (Getxo), a tenu en 2015 et 2016 son Dunlop Championship of Wooden Rackets 70s, avec des vêtements classiques. Jaime Arenaza est le créateur de ce tournoi dont les honneurs ont été inaugurés par Gabriel Askarza et lui-même, étant les finalistes Octavio Gallastegui et Ramón Félix; événement dans lequel Igor Del Busto est intervenu avec sa collection privée accréditée.

Le Bajamar Yacht Club, de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife; Il a également lancé son premier tournoi de raquette en bois avec des vêtements blancs à l’automne 2016.

Même au Mutua Madrid Open où, dans l’édition 2014 et de la main d’Estrella Damm, un tournoi de légendes a été organisé dans la Magic Box qui a signifié la réunion de Manolo Santana, Adriano Panatta, Jan Kodes, Ilie Nastase et Andrés Gómez . Tournoi accompagné d’une généreuse exposition du collectionneur roumain Dragos Popescu.

La dernière grande incorporation a été réalisée fin juin 2019, le Murcia Tennis Club 1919 qui, à l’occasion de son centenaire, a organisé le premier Tournoi du Temps avec près de cinquante joueurs, en double masculin et mixte, qui si mesuré dans les groupes Manolo Santana, Manolo Orantes, Rod Laver et Andrés Gimeno; les champions qui en ont résulté, David Martínez et Norberto Rodríguez, et les finalistes Antonio Saura et José Sabater. Il y avait aussi un prix pour les vêtements les plus originaux.

Enfin, il y a les tournois de tennis historiques promus par le Madrid Press Club K et K, presque toujours accompagnés d’expositions de raquettes. Ce sont des compétitions individuelles dans différents scénarios, dans lesquelles les vêtements doivent être tout aussi classiques mais le bleu marine est inclus; et dans lequel les joueurs peuvent lire des magazines de tennis, avec un bon assortiment de tournois du Grand Chelem, avec plus de 25 ans d’histoire, et recevoir des prix en argent et des cadeaux des années 50, 60 et 70.

Ces tournois de tennis historiques totalisent déjà 15 événements, ayant consolidé ceux du club Espacio Herrería de San Lorenzo de El Escorial – cinquième édition – Robledo de Chavela – quatrième – et de l’itinérance Madrid Tributa a Santana (quatrième édition de la route), en hommage à Manolo

Depuis l’automne 2012, ils sont également passés par Madrid, Valdemaqueda et Pájara (Fuerteventura).

Antonio Hernández, avec sept triomphes, a envoyé dans le classement du tennis historique; et Gerardo San Román, avec six; à quoi s’ajouter les victoires de José María Eraña de Madrid et Juan Carlos Barrón de Salamanque.

Raquettes en bois au tennis