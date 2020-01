Le Brésilien Thiago Monteiro vise à entrer dans le top 60 du classement mondial en 2020

Le Brésilien Thiago Monteiro affirme que son objectif pour la saison 2020 est d’être dans le Top 60 du classement mondial ATP de manière constante tout au long de l’année. Selon TenisBrasil, le Monteiro brésilien le mieux classé déclare: “J’ai eu une bonne année 2019, je me suis installé dans le top 100, ce qui m’aide beaucoup en termes de timing et l’objectif est de continuer à évoluer et de viser le Top 60 tout au long du année.

J’ai pu vivre une nouvelle expérience très enrichissante avec des Interclubs jouant pour San Lorenzo, ce qui m’a donné un rythme de jeu, ainsi que l’importance qu’elle y avait, avec des gens très motivés applaudissant et soutenant les équipes.

Je pars avec tout pour commencer en 2020. “Le Brésilien de 25 ans a remporté 3 ATP Challengers en 2019 et est actuellement classé n ° 89 au monde. Il commence sa campagne 2020 à l’ATP 250 à Doha, suivi par le L’événement ATP 250 à Auckland et le tournoi Australian Open Grand Slam à Melbourne.

Il se lancera ensuite sur le circuit sud-américain de terre battue et jouera des événements à Cordoue, Buenos Aires, l’Open de Rio et le nouvel événement ATP à Santiago. Parlant de son entraînement de pré-saison avant le circuit australien, Monteiro a déclaré: “C’était une très bonne pré-saison, bien meilleure que l’année dernière.

J’ai pu avoir une bonne pratique durant ces quatre semaines où j’étais en Argentine, avec de nombreux bons joueurs différents. “Monteiro a remporté 4 titres ATP Challenger et 5 titres ITF Futures tout au long de sa carrière jusqu’à présent.