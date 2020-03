Le but est de rejoindre les Jeux Olympiques et de continuer à grimper tout le temps

La Suédoise Rebecca Peterson est de retour sur le circuit du tennis après avoir été malade pendant quelques semaines après l’Open d’Australie à Melbourne. Peterson a disputé son premier événement depuis Melbourne lors de l’épreuve WTA à Monterrey, au Mexique, et a atteint les quarts de finale où elle a perdu contre le numéro mondial.

70 Arantxa Rus, S’exprimant sur le site Tennis.se, Peterson dit qu’elle sent qu’elle se dirige dans la bonne direction mais était également très bouleversée d’apprendre que les prochains événements ont été annulés en raison du déclenchement de l’épidémie de COVID-19.

“Je pense que c’est très positif de ramener de Monterrey, surtout pour être de retour aux compétitions et avoir trois matchs. C’était à la fois agréable et difficile d’être à la maison. C’était agréable parce que j’ai eu le temps de rencontrer des amis et de la famille un peu plus que d’habitude, mais en même temps très difficile parce que je ne pouvais pas m’entraîner.

Les deux premières semaines, je n’ai pas pu faire un pas actif parce que j’avais tellement mal au dos et une santé épuisée. Il était difficile de sentir constamment que je devais me reposer. Mais cela fait partie du sport et ensuite c’est juste pour tirer le meilleur parti de la situation et accepter et écouter le corps.

(Avec Indian Wells), l’annulation est terriblement triste. Je sens vraiment que je vais dans la bonne direction. Je ne suis pas là où je veux être, mais sur la bonne voie. “Peterson dit que ses objectifs pour la saison sont de se qualifier pour les Jeux olympiques.

“En ce moment, l’accent a été mis sur le fait de rester et de rester en bonne santé. Si je ne le suis pas, je ne peux toujours pas jouer. Le but est de participer aux Jeux olympiques et de continuer à grimper tout le temps.” La Suédoise a également parlé de sa compatriote Johanna Larsson, qui a récemment annoncé sa retraite du tennis.

“Tellement triste que Johanna quitte, je dois admettre que j’ai eu un petit mal de ventre. Nous nous sommes tellement amusés lors des compétitions et cela a été agréable de l’avoir ici. Elle me manquera en tant que personne, joueuse et notre intense la formation où il y a toujours la guerre.

Je suis très reconnaissante de tout ce qu’elle a fait pour moi au fil des ans, elle a tellement compté. En même temps, je sais qu’elle aura un prochain chapitre fantastique dans sa vie et je ne lui souhaite que le bonheur du monde. Nous avons des filles qui courent dans le tennis suédois, alors j’espère que nous pourrons continuer à nous pousser les unes les autres et être inspirées en étant encore meilleures. ”