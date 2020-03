Le cadeau inhabituel que LTA a fait aux joueurs de tennis britanniques

L’organe directeur de l’association de tennis de Grande-Bretagne (LTA) a offert aux joueurs britanniques des vélos stationnaires pour qu’ils puissent rester en forme pendant la pandémie de coronavirus. L’ancien joueur de tennis britannique Mark Petchey a salué la décision de LTA comme il l’a déclaré dans un message sur Twitter: “Un bon geste de la part de LTA pour donner des vélos aux joueurs sans pouvoir rivaliser.”

Le Britannique prometteur Paul Jubb, 20 ans, a remercié le LTA pour son cadeau dans un post Twitter.

Merci @the_LTA pour l’équipement durant ces moments difficiles🙏🏽 pic.twitter.com/6OK7C2qKAc – Paul Jubb (@ PaulJubb3) 21 mars 2020

La semaine dernière, l’ATP a suspendu la tournée professionnelle masculine pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette semaine, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin. “Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

Cela comprend les tournois ATP / WTA combinés à Madrid et à Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon “, ont déclaré l’ATP et la WTA dans un communiqué conjoint.” La saison de tennis professionnel est désormais suspendu jusqu’au 7 juin 2020, y compris l’ATP Challenger Tour et l’ITF World Tennis Tour.

À l’heure actuelle, les tournois qui se déroulent à partir du 8 juin 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié. “La saison sur gazon devrait débuter le 8 juin comme chaque année les événements ATP 250 à Stuttgart et à s-Hertogenbosch. marquer le début de la saison des graminées.