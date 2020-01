Le «cadeau» millionnaire de Federer à Nadal pour être le numéro ATP

Roger Federer s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP après avoir battu le Serbe Novak Djokovic le dernier jour de la première phase du tournoi. Ce triomphe de la Suisse signifie que Rafa Nadal termine l’année en tant que numéro un au classement ATP.

Le joueur de tennis des Baléares c’est la cinquième fois qui se termine dans cette position pendant un an et reste seulement l’un des records absolus se rapportant à Pete Sampras, qui l’a eu six fois. En fait Nadal est le joueur de tennis le plus vétéran pour l’obtenir.

Alors Nadal, qui a déjà reçu le trophée à la fin de son match contre Tsitsipas, se verra attribuer un bonus économique ATP, 3’1 millions d’euros.

.