Le câlin attachant entre Mirka et Federer à la fin du match

La chair de poule. C’est ainsi que tous les fans de tennis auront vu le résultat du match entre Roger Federer et John Millman au troisième tour de Open d’Australie 2020. Un combat sans quart suisse qui, malgré un très mauvais jeu, a réussi à sortir du jeu vivant avec un exercice d’évasion magique. La souffrance avait été palpable tout au long de la rencontre et donc la tendresse de l’étreinte entre Roger et sa femme, Mirka Vavrinec, dans le tunnel des vestiaires. Tous deux ont pris une photo ensemble et ont fait preuve de la complicité habituelle.

Ce n’était pas une autre nuit pour #Federer. Ni pour Mirka. #AusOpen pic.twitter.com/p31VI6wZCq

24 janvier 2020

(- @ Eurosport_RU) pic.twitter.com/e7j8L8zS2Q

24 janvier 2020

