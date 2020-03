Le Canada annonce qu’il n’enverra pas d’athlètes si les Jeux olympiques de 2020 ont lieu

Décision drastique du Comité olympique canadien considérant que la célébration de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 est en contradiction avec la sécurité des athlètes. Les restrictions à l’entraînement des athlètes se poursuivent et le pays nord-américain subit désormais l’assaut du coronavirus. Dans ce contexte et sans que le CIO ne confirme la suspension, le Canada a déjà publié une déclaration dans laquelle il déclare qu’il n’enverra pas de délégation d’athlètes si elle n’est pas suspendue. Alors, Milos Raonic, Félix-Auger Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil et Bianca Andreescu Ils devraient attendre un an avant l’assaut de l’épreuve olympique, alors que le Canada manifeste son soutien au report de Face 2021.

DE PRESSE: Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien ont pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques à l’été 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA

– Équipe Canada RP (@TeamCanadaPR) 23 mars 2020

