Le Canada tremble quand il voit Djokovic arriver

Milos Raonic Il a beaucoup à craindre. Mais encore plus, le tennis canadien. Le numéro 2 mondial, Novak DjokovicIl a disputé 22 matchs contre des adversaires canadiens et ne connaît toujours pas de défaite. Précisément, qui a le plus souffert de la qualité du Serbe est Milos, qui a cédé lors des neuf précédents duels à celui qui les mesurera en quart de finale en Australie dans les deux jours.

9-0 contre Milos Raonic

5-0 contre Vasek Pospisil

5-0 contre Denis Shapovalov

2-0 contre Peter Polansky

2-0 contre Frank Dancevic

