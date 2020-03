Le capitaine australien Lleyton Hewitt fait confiance à son équipe avant le match nul contre le Brésil

Le capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, est convaincu à 100% que son équipe fera de son mieux contre le Brésil lors du match de qualification de la semaine à Adélaïde. L’Australie sera privée de ses deux meilleurs joueurs, Alex de Minaur et Nick Kyrgios, mais Hewitt pense que les gars qui se sont rendus disponibles pour la rencontre sont capables de faire gagner à l’équipe australienne une place pour la finale de la Coupe Davis.

Jordan Thompson, classé au 63e rang mondial, affronte le Brésilien Thiago Monteiro dans le premier match de la rencontre, avant que l’Australien John Millman, 43e, affronte l’étoile montante Thiago Seyboth Wild dans le caoutchouc suivant.

Pendant ce temps, James Duckworth et John Peers assumeront la fonction de double pour l’équipe australienne alors qu’ils étaient tirés au sort pour rencontrer Marcelo Demoliner et Felipe Meligeni Rodrigues Alves. “Je me sens vraiment confiant en allant là-bas avec le travail que ces garçons ont fait au cours des sept ou huit derniers jours”, a déclaré Hewitt, via Tennis Australia.

«Tous les gars frappent le ballon aussi bien que nous aurions pu espérer sortir de toutes les préparations légèrement différentes pour ce match nul. J’ai l’impression que nous avons atteint un pic au bon moment. “Je suis absolument convaincu qu’ils vont aller là-bas, jouer extrêmement bien et laisser tout cela sur le terrain – pas seulement pour moi et l’équipe, mais pour l’ensemble de notre pays”.