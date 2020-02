Le capitaine australien Lleyton Hewitt satisfait de son équipe pour une égalité au Brésil

Le capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, était heureux que tous ses joueurs soient disponibles pour le prochain tour de qualification de la Coupe Davis contre le Brésil. L’ancien numéro 1 mondial de Hewitt a nommé Nick Kyrgios, Alex de Minaur, Jordan Thompson et James Duckworth alors que les Australiens obtiendront une place en finale de la Coupe Davis pour la deuxième année consécutive s’ils battaient le Brésil à Adélaïde du 06 au 07 mars.

“Nous sommes ravis de pouvoir aligner une équipe aussi forte pour le match nul de la Coupe Davis contre le Brésil, en particulier avec Alex de Minaur en pleine santé après sa blessure au cours de l’été”, a déclaré Hewitt, selon Tennis Australia.

“Nick Kyrgios, John Millman et Jordan Thompson ont montré au cours des deux derniers mois qu’ils sont compétitifs avec les meilleurs joueurs et c’est formidable de les voir continuer à produire des résultats.” Après avoir fait sa première demi-finale ATP à Pune, numéro mondial.

83 Duckworth est resté en Inde une semaine de plus et a tout gagné au Challenger de Bangalore. Hewitt pense que l’ancien numéro 71 mondial Duckworth méritait d’être nominé pour la cravate brésilienne comme il l’a dit: “Et nous sommes ravis de sélectionner James Duckworth au sein de cette équipe.

Les canards ont eu une route longue et difficile, mais sa forme au cours des dernières semaines et au cours des 12 derniers mois a été impressionnante. “Nous ne pourrions pas être plus heureux de lui donner cette opportunité pour laquelle il a travaillé si dur”.