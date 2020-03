Le cas particulier du droitier Rafael Nadal

Rafael Nadal est une personne ambidextre. Cela signifie que l’Espagnol peut mettre ses deux mains à bon escient.

Pour de nombreux fans de tennis, fascinés par la flamboyance qui l’accompagne en tant que gaucher, la nouvelle qu’il est naturellement droitier est une grande surprise.

Devenir le meilleur au monde pendant que vous jouez avec votre main non naturelle est certainement un exploit dont seul Rafael Nadal est capable. Certes, les gauchers sont une race rare dans le monde du tennis.

Cependant, ceux qui ont appliqué cet art de jouer au tennis avec la main gauche ont certainement rencontré beaucoup de succès. Cette liste comprend des joueurs comme Rod Laver, Martina Navratilova, John McEnroe, Jimmy Connors et Goran Ivanisevic.

Il y a une raison spécifique pour laquelle les gauchers ont tendance à être plus difficiles à jouer. Comme la majorité des joueurs jouent avec leur main droite, un bon gaucher les fait jouer avec leur revers le plus faible. De plus, ils peuvent servir plus loin du côté diable du court de tennis.

Savoir plus – «Petit à petit, nous quittons ce virus» – Rafael Nadal

Cependant, est-ce la raison pour laquelle Rafa a choisi de jouer avec sa main gauche? Eh bien, la réponse est beaucoup plus compliquée.

Pourquoi Rafael Nadal joue-t-il avec sa main gauche?

Il y a eu de nombreuses rumeurs dans le passé selon lesquelles c’est Toni Nadal qui aurait forcé Rafa à faire le changement. La rumeur a couru que le célèbre entraîneur strict voulait que son protégé soit un joueur unique qui pourrait lui donner un avantage distinct.

Cependant, cette rumeur a été dissipée par Rafa et Toni.

“Toni n’a jamais dit, vous devriez être joué avec la main droite”, a déclaré Rafa. “C’est parfois l’histoire, mais c’est ce que dit la presse. Ce n’est pas la bonne histoire. “

Toni Nadal a expliqué toute l’histoire au magazine Tennis lors d’une interview. L’oncle de Rafa a révélé que le Majorquin pouvait jouer avec ses deux mains quand il était enfant. Cependant, Toni avait l’impression que le petit Rafa était plus fort avec la gauche. Pourtant, il n’a jamais forcé Rafa à adopter sa main gauche comme primaire.

Tout ce qu’il a conseillé à Rafa était de se concentrer sur sa main plus forte. Il y avait une raison très technique derrière cela –

“La seule chose que j’ai conseillée à Rafa, c’est qu’à l’âge de 10 ans, il devait arrêter de jouer son coup droit avec deux mains car aucun joueur de haut niveau n’avait un coup droit à deux mains et je ne pouvais pas imaginer que mon neveu soit le premier.”

«Donc, c’est tout ce qu’il y a dans cette histoire. Rafa serait-il aussi fort maintenant s’il utilisait sa main droite? C’est quelque chose que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. “

Le dilemme ultime pour Rafa

Rafael Nadal remplit toutes ses autres fonctions de la vie avec sa main droite. Cependant, quand il s’agissait de jouer au tennis, il se sentait toujours plus fort avec la gauche. Même à ce jour, Rafa a un assez bon service et un coup droit avec sa main droite.

«Je ne sais pas si je suis de droite ou de gauche», explique Nadal. “C’est vrai. Parce que c’est parfois vraiment étrange. Je n’ai rien à ressentir avec la gauche, parce que si je dois te donner ça avec la gauche, je ne sais pas, je n’ai aucun sentiment. Avec ça, je vais avoir tout le sentiment. “

Savoir plus – Le record irréel de Rafael Nadal qui ne sera jamais battu

«Pour jouer au tennis, eh bien, je n’ai jamais essayé avec la droite. Je n’avais pas de sentiment, et avec la gauche, cela semble avoir bien fonctionné ces deux dernières années. (Rires.) Il est difficile d’imaginer que je peux être aussi bon que je l’étais ces deux dernières années ou toute ma carrière avec les bons. “

Il n’en reste pas moins qu’un Rafael Nadal gaucher restera l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Il est difficile de déterminer maintenant si sa main gauche a joué un rôle majeur à cet égard. Cependant, beaucoup de ses fans conviendront que le carburant qui conduit Rafa est son incroyable passion et sa détermination pour le sport, pas un angle spécifique créé par son bras gauche.