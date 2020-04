Le célèbre entraîneur de basket-ball fait l’éloge de Novak Djokovic

L’entraîneur de basket-ball serbe et monténégrin Dusko Vujosevic est venu à la défense de Novak Djokovic et a qualifié le N ° 1 mondial de “meilleure chose” que son pays ait en ce moment. Il y a quelques jours, Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a révélé qu’il était opposé à la vaccination contre les coronavirus.

Djokovic a été critiqué pour ses récents commentaires et même l’épidémiologiste serbe de premier plan Predrag Kon a exhorté le Serbe à éviter les questions sur la vaccination contre les coronavirus. Vujosevic a une riche histoire d’entraîneur car en 2009, il a été nommé entraîneur de l’année en Euroligue.

“À mon avis, Novak est la meilleure chose que la Serbie ait en ce moment”, a déclaré Vujosevic à Direktno, comme l’a révélé Telegraf. “Il s’agit d’un homme qui n’est pas docteur en médecine mais docteur en honneur et en héroïsme. Il suffit de regarder son geste lorsqu’il donne de l’aide à Bergame, ce que cela fait d’être noble pour le moment et pour l’acte.

“Je sais qu’il est très engagé dans l’exploration d’un mode de vie sain et qu’il l’applique.” Je me souviens quand il m’a envoyé un message la première fois que j’étais à l’hôpital à cause de problèmes rénaux. Il jouait un tournoi en Australie et il m’envoyait des messages suggérant des régimes qui pourraient m’aider. “

Djokovic, 32 ans, a connu un excellent début de saison avec 18 victoires et zéro match cette année. Djokovic a conduit la Serbie à remporter la première Coupe ATP, avant de conquérir l’Open d’Australie et Dubaï. Le Serbe était sur le point de perdre contre Gael Monfils en demi-finale à Dubaï, mais il a sauvé trois balles de match consécutives pour voler la victoire.