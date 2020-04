Le Centre Billie Jean King sera utilisé comme hôpital temporaire en période de pandémie de COVID-19

Une partie du Billie Jean King National Tennis Center sera transformée en un hôpital temporaire de 350 lits alors que les autorités de New York luttent pour faire face à la montée des cas de COVID-19 dans les hôpitaux de New York. Le site héberge les États-Unis annuels

Tournoi Open du Grand Chelem chaque année. Chris Widmaier, porte-parole de l’Association américaine de tennis, a déclaré à .: “Nous sommes là pour vous aider – pas de deux façons. New York est notre maison, nous sommes tous dans le même bateau”.

Le porte-parole de la gestion des urgences de la ville de New York (NYCEM), Omar Bourne, a déclaré: «Le site est susceptible d’être des patients non-Covid, et nous évaluerons en fonction des besoins.» Il a ajouté que la ville de New York «travaille activement pour identifier les espaces qui peuvent être utilisé pour accroître la capacité hospitalière dans les cinq arrondissements. “

La construction d’un hôpital de campagne de 68 lits à Central Park à New York a déjà commencé. New York est l’une des régions les plus touchées par la pandémie de COVID-19 et a été décrite comme l’un des points chauds aux États-Unis.

La saison de tennis est actuellement fermée et plusieurs pays du monde sont en mode verrouillage. L’US Open devrait avoir lieu plus tard cette année, le 24 août. L’USTA avait précédemment déclaré qu’elle prendrait un appel pour apporter des modifications aux dates de ses tournois en consultation avec les autres organismes de tennis, si la crise actuelle rendait difficile la tenue du tournoi conformément au calendrier.