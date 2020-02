Les alarmes pour lui coronavirus Ils ont sauté dans le nord de l’Italie et personne ne veut mettre sa santé en danger. Cela a été très clair dans l’organisation des Bergamo Challenger, où ils ont décidé d’annuler la finale entre Marchenko et Couacaud qui devrait se jouer ce dimanche à 17h00 dans l’après-midi. Les deux joueurs ajouteront les points et les prix correspondants pour avoir atteint le dernier tour, bien que cette édition soit à court de champion. La santé passe toujours en premier.

