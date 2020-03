Le Challenger WTA 125K de Guadalajara change de tableau principal après l’annulation d’Indian Wells

Avec l’annulation de l’Open BNP Paribas à Indian Wells et l’incertitude autour de l’Open de Miami, l’événement Challenger de 125000 $ WTA à Guadalajara, au Mexique, est passé d’un tirage de 32 joueurs à un tirage de 56 joueurs, selon le rapport.

Pendant ce temps, Marie Bouzkova, qui a atteint la finale lors du récent événement de Monterrey où elle a perdu contre Elina Svitolina, dit qu’elle a hâte de jouer le tournoi et espère continuer sa bonne forme là-bas. S’adressant au site Web de la WTA, Bouzkova a déclaré: “Peut-être qu’ils se moquent un peu de moi, mais ça va (à propos de son discours final) J’aime quand je suis capable de dire quelque chose de drôle à quelqu’un dans sa langue , pour les faire rire.

Plusieurs fois, j’ai parlé espagnol avec Sara Sorribes Tormo, et je vais finir par inventer un mot parce que j’improvise, ou que je prends un mot anglais et que ça sonne espagnol! “Bouzkova a remporté une grosse victoire sur la Britannique Johanna Konta pour sa première victoire dans le Top 20 de la saison.

“Elle a senti son genou, donc pour moi, c’était un match très mental parce que je savais qu’elle n’était pas à 100% mais elle se battait toujours pour passer au travers. Quand j’ai gagné, j’étais vraiment heureuse et émotive au fin, surtout à cause du soutien de la foule.

Ils sont tellement gentils! Avec le recul, c’est incroyable; en grandissant, je regardais les tournois WTA, donc être moi-même en finale était vraiment spécial. J’ai très bien commencé à Brisbane, en passant par les qualifications. J’ai eu des tirages difficiles mais au final, mon objectif était d’apprendre d’eux.

Je ne pouvais pas gagner ces matchs, mais j’ai essayé de ne prendre que des points positifs et ce que je pouvais améliorer. Je pense que c’est ce que j’ai fait; J’ai continué à travailler dur et tout s’est bien passé à Monterrey. La finale m’a tellement donné.

Au début, ce n’était pas facile pour moi de me concentrer sur toutes les nouvelles choses qui m’entouraient. En fin de compte, j’ai tout mis en place et Elina et moi avons fait un grand spectacle. “Bouzkova était vice-championne l’an dernier où elle a perdu contre Veronika Kudermetova.

“J’ai pu retrouver ma photo sur le sol de l’aéroport dès mon arrivée. C’était incroyable. Je n’ai pas encore pratiqué ici, mais je me sens déjà chez moi. Nous avons un restaurant où je suis allé tous les jours l’année dernière Nous sommes devenus amis avec le propriétaire et il est venu voir mes matchs l’année dernière. “

Il y a quelques jours, la liste des participants à l’événement est la suivante – Cependant, la même chose peut être mise à jour si davantage de joueurs décident de participer en raison de l’annulation du tournoi d’Indian Wells. Magda Linette (n ° 36 / POL)

Rebecca Peterson (n ° 45 / SUE)

Fiona Ferro (n ° 52 / FRA)

Marie Bouzkova (n ° 57 / CZE)

Alison Van Uytvanck (n ° 62 / BEL)

Laura Siegemund (n ° 64 / ALE)

Jil Teichmann (n ° 66 / SUI)

Nao Hibino (n ° 69 / JPN)

Sorana Cirstea (n ° 74 / ROU)

Kirsten Flipkens (n ​​° 75 / BEL)

Arantxa Rus (n ° 76 / HOL)

Sara Sorribes (n ° 79 / ESP)

Patricia Maria Tig (n ° 80 / ROU)

Nina Stojanovic (n ° 81 / SRB)

Christina Mchale (No.83 / USA)

Yafan Wang (n ° 84 / CHN)

Viktoria Kuzmova (n ° 85 / SVK)

Misaki Doi (n ° 86 / JPN)

Monica Puig (n ° 87 / DOM)

Danka Kovinic (No.88 / MON)

Ana Bogdan (n ° 90 / ROU)

Tatjana Maria (n ° 91 / GER)

Paula Badosa (n ° 92 / ESP)

Viktorija Golubic (n ° 119 / SUI)

WC Marcela Zacarías (n ° 179 / MEX)

Renata Zarazúa WC (n ° 187 / MEX)

WC Eugénie Bouchard (n ° 327 / CAN)