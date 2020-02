Le champion d’AO Joe Salisbury révèle qu’il envisageait de quitter le tennis il y a quelques années

La star du double britannique Joe Salisbury, 27 ans, révèle qu’il envisageait une retraite il y a quelques années alors qu’il luttait pour s’établir sur le Tour et gagner sa vie grâce au jeu. Dimanche, Salisbury a décroché son premier titre en Grand Chelem après que lui et son partenaire américain Rajeev Ram aient battu l’Australien Max Purcell et Luke Saville 6-4 6-2 en finale de l’Open d’Australie en double masculin.

Salisbury, qui est classé n ° 21 sur la liste des doubles, grimpera jusqu’à un classement en carrière de n ° 4 dans le monde lorsque la liste de classement sera mise à jour lundi. “Je pense que pendant mes juniors, j’ai à peine joué pendant environ trois ans avant le collège, quand j’ai eu la fièvre glandulaire, beaucoup de blessures”, a déclaré Salisbury, selon le site Web de l’Open d’Australie.

«Ensuite, j’allais à l’université, pas vraiment sûr de ce que je voulais faire, si je voulais jouer professionnellement après. Ensuite, j’ai décidé que je voulais essayer. «Pendant les deux premières années qui ont suivi, il y a eu des moments où je ne savais pas vraiment si je voulais le faire, je ne gagnais pas d’argent, je n’en gagnais pas ma vie.

«Même lorsque je suis passé au double, j’ai quand même passé un peu de temps à jouer aux Challengers, peut-être que je n’arrivais pas au classement aussi rapidement que je le souhaitais jusqu’à la demi-finale de Wimbledon. [in 2018]. «Il y a eu des moments où je suppose que je me demandais si je voulais continuer à le faire.

Mais je pense qu’au fond, j’ai toujours su que je voulais vraiment. Si je pouvais le faire, s’il y avait une chance que je puisse le faire, en faire une carrière, c’est ce que j’aime faire. Je suis vraiment content d’avoir continué ».