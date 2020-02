Le champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic mène Thiem, Roger Federer, Zverev

Le premier mois de la saison est derrière nous, Novak Djokovic étant le joueur à battre jusqu’à présent. Après de lourdes pertes contre Dominic Thiem et Roger Federer lors de la finale de l’ATP en novembre dernier et contre la Russie lors de la finale de la Coupe Davis, le Serbe est parti pour un début de saison parfait, remportant les 13 matches pour remporter le titre de la Serbie à l’ATP Coupe et sa 17e couronne majeure à l’Open d’Australie.

Avant les finales de l’ATP en novembre dernier, Matteo Berrettini avait 2670 points, de quoi battre son ticket pour Londres, Djokovic égalant déjà cela après avoir pris 2665 points rien qu’en janvier! À la Coupe ATP, Novak a marqué six triomphes en simple et quatre contre ses rivaux parmi les 15 premiers pour remporter 665 points, prenant un bon départ avant l’Open d’Australie où il a eu l’occasion de dépasser Rafael Nadal malgré le titre remporté l’année dernière.

Nadal a dû atteindre les demi-finales pour rester en sécurité devant Novak sur la liste ATP et n’a pas pu le faire, renversé par Dominic Thiem en quart de finale qui a donné à Novak une chance de regagner le trône. Le Serbe a fait de son mieux pour battre les sept rivaux et remporter le huitième trophée à Melbourne, devançant Dominic Thiem dans le match pour le titre après quatre heures et ajoutant 2000 points à son décompte, devenant le numéro un mondial.

1 pour la cinquième fois en carrière et forgeant un énorme avantage sur le reste du classement sur la liste de course ATP. Djokovic est déjà à 1400 points d’avance sur le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem qui a eu une course médiocre à la Coupe ATP, se tenant à des kilomètres derrière Novak mais en construisant un important tampon de 545 points avant les demi-finalistes de l’Open d’Australie Roger Federer et Alexander Zverev qui sont sur 720 points après Melbourne.

Federer a sauté la Coupe ATP et est arrivé frais à Melbourne, passant deux obstacles difficiles à John Millman et Tennys Sandgren pour atteindre sa 15e demi-finale de l’Open d’Australie, s’inclinant face à Novak Djokovic en deux sets malgré une avance précoce dans le premier set.

Alexander Zverev a touché le fond à la Coupe ATP, abandonnant les trois matches à de jeunes armes et se dirigeant vers Melbourne sans aucune attente. Pourtant, l’Allemand a élevé son niveau pour atteindre la première demi-finale majeure, améliorant sa confiance et partageant la troisième place de la course ATP avec Roger, s’étant qualifié pour la finale ATP au cours des trois dernières années.

Andrey Rublev est cinquième de la course ATP après un score de 11-1 jusqu’à présent en 2020, remportant des titres à Doha et Adélaïde et atteignant le quatrième tour à Melbourne, perdant contre Alexander Zverev au quatrième tour pour le premier revers de ce qui promet d’être une saison passionnante pour le jeune Russe.

N ° mondial Rafael Nadal occupe la sixième place, gagnant 250 points en Coupe ATP avant de s’incliner face à Novak Djokovic en finale, augmentant sa pression sur Melbourne et échouant en demi-finale. Le quart de finaliste de l’Open d’Australie Stan Wawrinka et Daniil Medvedev sont les septième et huitième joueurs avec au moins 400 points dans la course ATP, occupant les dernières places qui auraient conduit à la finale de l’ATP pour le moment, avec beaucoup plus de changements et de redressements dans les mois à venir.