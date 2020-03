Le champion de Santiago Thiago Seyboth Wild souligne la liste

Les stars U21 n’ont pas été au même niveau au cours des deux premiers mois de la nouvelle saison lorsque nous les comparons à l’année précédente mais les choses se présentent un peu mieux après la semaine dernière. Avec 13 victoires en 2020, Felix Auger-Aliassime est le leader du peloton, s’inclinant tôt à Acapulco après avoir disputé deux finales ATP cette année, toujours à la recherche de ce premier titre ATP.

Lorsque cela se produira, Felix ne sera pas le premier joueur né en 2000 avec un trophée ATP dans ses mains, avec le Brésilien de 19 ans Thiago Seyboth Wild conquérant Santiago avec une wild card pour voler cet honneur devant le Canadien qui en avait cinq chances de lever la première couronne ATP avant tout le monde.

Thiago a battu des joueurs comme Cristian Garin et Casper Ruud pour gagner 250 points, devenant le 12e adolescent avec un titre ATP depuis 2005 et dépassant 12 rivaux pour prendre la deuxième place de la Next Gen Race à Milan. Miomir Kecmanovic a battu Alex de Minaur au premier tour à Acapulco avant de s’incliner face à Rafael Nadal, poussant l’Espagnol aux limites en un set en tant que seul joueur à y parvenir au Mexique la semaine dernière.

Miomir a 15 points d’avance sur Denis Shapovalov qui n’a pas encore montré son meilleur tennis jusqu’à présent en 2020 après avoir remporté seulement quatre matchs. Corentin Moutet et Jurij Rodionov sont les joueurs restants avec au moins 200 points (la barre était beaucoup plus élevée à cette époque de l’année il y a 12 mois) et c’est le champion en titre Jannik Sinner au septième et dernier rang qui mène directement à Milan .

Emil Ruusuvuori, Alex de Minaur et Alexei Popyrin sont les prochains dans la file d’attente, espérant gagner des points notables dans les semaines à venir et dépasser les rivaux devant eux, avec un peu plus de 200 points séparant les deuxième et douzième joueurs de la liste.