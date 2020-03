Le changement historique proposé par le 1000e Rome Masters

Le monde du sport est gelé à cause de la crise des coronavirus et le tennis ne fait pas exception. Bien sûr, malgré la déclaration publiée par ATP y WTA dans lequel ils ont annoncé la suspension de la compétition professionnelle jusqu’au 7 juin, certains organisateurs travaillent déjà à délocaliser leurs tournois comme c’est le cas du mythique Internazionali of Rome, mieux connu sous le nom de Masters 1000 dans le cas masculin et Premier 5 dans le cas féminin.

La Fédération italienne de tennis, organisateur de ces deux événements, n’exclut pas de réaliser l’édition de ce 2020 tout au long de cette année. En fait, c’était son président, Angelo Binaghi, qui l’a annoncé dans une interview au réseau Sky Sports 24. “Nous prévoyons de reprogrammer les deux internationaux cette année. Ce serait formidable pour nous d’être l’un des tournois préparatoires de Roland Garros“, déclare le premier président du tennis italien.

L’intention de Binaghi Cela peut sembler cohérent, mais dessiner un calendrier estimé en ce moment est une odyssée, même pour l’ATP et la WTA. Même les deux premiers corps du circuit professionnel, ainsi que la Fédération Internationale de Tennis (ITF) ne savent pas quelle sera la scène du 8 juin. La direction de Roland Garros a déjà franchi la première étape et, sans concertation préalable avec l’ATP, la WTA et les trois autres Grands Chelems, ils ont déplacé leur épreuve programmée entre le 24 mai et le 7 juin début automne (entre le 20 Septembre et 4 octobre).

CHANGEMENT DE SIÈGE ET DE SURFACE

Dans cette même interview, le président suprême de la Fédération italienne n’exclut pas non plus la possibilité d’organiser le tournoi dans une autre ville et même de changer le type de piste, une hypothèse que ses deux prédécesseurs de même catégorie sur terre battue ont déjà écartée: le Masters 1000 de Monte Carlo et le Mutua Madrid Open de Madrid. “Nous aimerions qu’il soit joué à Rome, mais nous sommes prêts à les organiser dans n’importe quel lieu et sur n’importe quelle surface”, conclut-il.

