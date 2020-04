Le chat drôle de Nadal sur Instagram avec Federer et Murray

Raphael Nadal Il a décidé de rejoindre la mode des shows en direct sur Instagram … et il l’a fait avec style. Pendant environ une heure, le Manacorí a récapitulé les questions les plus urgentes, comment il gère la situation des coronavirus à la maison et aussi comment son Académie endure cette situation sans précédent. Tout au long du live, des invités d’exception tels que Roger Federer ou Andy Murray, qui a laissé authentique des moments tout au long d’une conversation multi-carats. Nous passons en revue tous les problèmes actuels sur lesquels Rafa et ses invités ont discuté:

Comment l’Académie gère la quarantaine: «Je suis en contact avec les garçons de l’Académie qui y sont confinés depuis un mois. Je suis très fier du travail des personnes qui dirigent l’Académie, il y a 70 travailleurs depuis le début de la quarantaine, suivant les règles, tout comme les 85 enfants qui sont là. J’essaie également de rester en contact avec les parents, qui essaient de s’assurer que leurs enfants sont en sécurité et entre de bonnes mains. »

Un conseil pour les joueurs confinés à l’Académie: “Je ne suis pas un grand fan de conseils. Mon message est d’essayer de maintenir la motivation, la passion et la discipline. Qu’ils essaient de trouver des routines tous les jours, pour pouvoir leur dire qu’ils sont en quelque sorte meilleurs que les autres, car ils peuvent partager cette expérience avec des amis ou des psychologues. La situation est difficile car ils ne peuvent pas pratiquer le tennis comme d’habitude ou doivent suivre des cours en ligne, mais au moins ils peuvent partager tout cela avec des amis, ce qui rend les choses moins difficiles. Ils meurent d’envie de retourner sur la piste, de poursuivre leurs rêves, mais en attendant, ils essaient d’être positifs et savent qu’ils sont au bon endroit, avec de bons professionnels qui s’occupent d’eux. »

Soutien aux familles touchées: «Tout mon soutien à toutes les familles qui voient des êtres chers partir sans pouvoir rien faire. Ce sont des moments inimaginables, je ne peux pas me mettre à la place de tant de gens qui ont perdu quelqu’un qu’ils aiment. A tous ceux qui perdent leur emploi. La partie économique est un gros problème et elle le sera à l’avenir. Il est temps de rester ensemble et de travailler pour minimiser autant que possible cette situation. »

Plans après le retrait: «Que faire à ma retraite? Je ne sais pas. Voyons ce qui se passe, pour l’instant nous allons continuer à jouer au tennis, c’est ce que je ressens aujourd’hui. La réalité est que j’ai hâte de revenir sur le circuit, nous avons un temps de responsabilité dans lequel il sera difficile de jouer des tournois officiels de sitôt. A l’avenir, j’ai des idées en tête, j’aimerais beaucoup voyager. Je sais aussi que l’Académie et la Fondation seront une partie importante de mon avenir et la réalité est que je serai encore plus au courant de ces projets que je ne le suis aujourd’hui. »

L’impossibilité de jouer au tennis: «La réalité est que je ne joue pas au tennis. Je n’ai pas de terrain à la maison, je fais mes routines physiques mais ça me manque un peu de jouer au tennis. J’ai de la chance que certaines machines m’aient été apportées du gymnase de mon académie, mais je suis simplement en train de suivre mes routines quotidiennes. À ces moments, il est très important d’avoir la tête et le corps éveillés. Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas jouer au tennis quand beaucoup de gens vont travailler, et plus encore dans notre sport où nous avons de plus grandes distances de sécurité, mais je comprends que c’est une situation très critique et que le gouvernement est submergé par une situation sans précédent. Il est parfaitement compréhensible que la dernière chose à laquelle ils pensent est de savoir qui peut s’entraîner et qui ne le peut pas. “

Il est entré dans la conversation Roger Federer, après une menace d’absence de connexion. Le Suisse a offert l’un des moments les plus drôles de l’émission en direct et a expliqué comment il procédait à l’opération de son genou.

Il a également rejoint la fête en direct Andy Murray, qui a décidé d’attaquer Rafa en référence à Tournoi virtuel Mutua Madrid Open dont les deux font partie: “Feli m’a dit que tu jouais depuis 3 ou 4 heures au Play pour pouvoir te préparer.” La réponse de Rafa a conduit à un dialogue amusant:

RN: «Je ne fais rien d’autre que de m’entraîner. Rien, honnêtement aujourd’hui j’ai joué mon premier match sur le Play “.

AM: “J’ai joué hier soir et je t’ai choisi pour jouer sur terre battue avant Federer.”

RN: «As-tu toujours joué à l’envers? (rires) Si vous le souhaitez, nous pouvons jouer à un jeu plus tard. “

AM: “D’accord, même si je ne suis pas dans le jeu.”

RN: “Pas de problème, eh bien, tu peux baiser Nick (rires).”

Finalement, Marc López Il a également partagé les dernières minutes de la conférence, dans laquelle il a décidé de prendre son moment de gloire et d’hésiter Nadal sur de nombreux aspects, en particulier la lenteur de l’homme de Manacor à ajouter les invités au spectacle en direct. Il a également plaisanté sur la possibilité d’aller jouer et de s’installer à la Rafa Academy au cas où le différend d’un tournoi “de type campus” finirait par avoir lieu à l’avenir: “Will Feliciano et moi, en tant que grands joueurs de tennis, serons également invités et nous aurons un trou là-bas, non? “, a plaisanté la médaille d’or olympique.

