Le chef de l’ITF soutient la demande de Nadal de fusionner la Coupe ATP et la Coupe Davis

Au cours du week-end, le top Seed espagnol, Rafael Nadal, avait exhorté ITF (International Tennis Federation) à fusionner la Coupe Davis réformée et la Coupe ATP pour un grand événement en disant: «Mon opinion est très claire. Deux compétitions, des compétitions par équipes, en moins d’un mois, ce n’est pas bon pour notre sport.

Est bon pour certains joueurs, bien sûr, car ils peuvent obtenir le prix le plus élevé. Les spectateurs sont ravis de la Coupe Davis. Maintenant, première compétition, compétition officielle, ils regardent [next] encore une fois sur la tournée est une autre compétition par équipe.

Je pense que nous devons être ensemble. Nous devons faire quelque chose de grand et une Coupe du monde. “En fait, peu de temps après l’appel de Nadal, président et chef de la direction de la WTA, Steve Simon a été cité disant que des discussions étaient en cours sur une coupe ATP en 2022, cependant, aucune décision solide n’avait encore été prise et l’ITF adorerait commencer la saison en L’Australie comme d’habitude.

Néanmoins, après une récente refonte de la Coupe Davis à la suite d’un accord de partenariat de 25 milliards de dollars conclu par ITF avec le groupe d’investissement espagnol Kosmos, il est devenu de plus en plus difficile de corriger les horaires normaux en Australie, où une Coupe Davis remaniée suivra 22 $. -Million ATP cup pour déployer l’année alors que cette dernière compterait 24 équipes et la Coupe Davis vieille de 120 ans accueillera 18 équipes.

Pendant ce temps, faisant écho à l’opinion de Nadal selon laquelle il ne devrait y avoir qu’une seule «coupe du monde» de tennis, le président de l’ITF, David Haggerty, a déclaré dimanche 2 février:Nous avons dit qu’un événement – un grand événement – devrait être parfait pour le tennis.

Nous avons un dialogue permanent parce que je pense que nous devons vraiment y réfléchir… Je pense qu’il (Nadal) ressent la même chose. Je pense que les joueurs disent cela, donc il y a beaucoup de déclarations similaires qui sont faites, donc c’est maintenant assis et essayant de comprendre comment nous pouvons y arriver. ”