Le chef de Tennis Australie soutient la proposition de Roger Federer

Le chef de Tennis Australie, Craig Tiley, soutient la proposition de Roger Federer de fusionner les tournées hommes et femmes. Mercredi, les Suisses ont suggéré que ce pourrait être le moment idéal pour faire des choses importantes.

Je me demandais juste… ..suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler? – Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020

Les sept principaux acteurs du tennis sont l’ATP, la WTA, l’ITF et les quatre tournois du Grand Chelem.

“Il existe donc un moyen de réunir ces sept organes directeurs et de trouver une solution pour un avenir meilleur, un avenir qui génère plus de revenus dans le système, car la valeur est plus élevée en combinant les hommes et les femmes”, a déclaré Tiley à l’AAP. jeudi.

Je ne parle pas de fusionner la concurrence sur le terrain, mais de fusionner les 2 organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles hommes et femmes…. – Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020

“Il y a une opportunité de tirer parti de l’actif de l’autre et du succès de l’autre.

“L’objectif du sport mondial devrait être de faire en sorte que les joueurs les moins bien payés reçoivent plus d’argent, qu’il y ait plus de joueurs qui vivent du jeu.” Il doit donc y avoir une sorte de redistribution de la richesse ou plus de revenus dans le système – et plus de revenus dans le système proviennent de l’agrégation et de la réunion. “

Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, a également accepté la proposition de Federer.