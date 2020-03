Le Chili accuse la perte de Garin et ne sera pas à Madrid

Ce n’était pas facile pour l’équipe chilienne d’être à Madrid à la fin de la saison. La perte due à une blessure de Cristian Garín et au dopage de Nicolás Jarry a laissé l’équipe dirigée par Nicolás Massu à carreaux. Malgré cela, ils se sont battus jusqu’au bout et ont forcé l’équipe suédoise à donner le meilleur d’elle-même si elle voulait gagner. En double joué aujourd’hui, le couple suédois formé par Markus Erikkson et Robert Lindstedt ils ont vaincu le duo chilien formé par Alejandro Tabilo et Marcelo Barrios 6-4 et 6-4. Déjà avec 2-1 en leur faveur, l’équipe suédoise a sorti sa meilleure arme, Mikael Ymer, pour vaincre le Chilien Alejandro Tabilo par 3-6, 7-5 et 6-3 et certifier la passe à la table finale de la Coupe Davis 2020.

.