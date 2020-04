«Le choc épique contre Andy Murray à Valence a été l’un de mes meilleurs ..»

Malgré tous les revers qu’il a connus au cours des deux dernières années, le vétéran espagnol Tommy Robredo est prêt pour un nouveau retour lorsque la pandémie de coronavirus disparaîtra, ne jouant pas depuis octobre de l’année dernière. Ancien no du monde.

5 a remporté 12 titres ATP jusqu’à présent et plus de 100 matchs majeurs, se tenant comme l’un des joueurs les plus âgés restés sur le Tour et souhaitant toujours concourir et prolonger sa carrière. En 2013 et 2014, Robredo a terminé dans le top 20 et a évolué dans cinq matchs du titre ATP au cours de cette période, restant compétitif en 2015 également avant de perdre du terrain en raison de blessures.

Rappelant l’une des finales les plus excitantes de la dernière décennie ou plus, Tommy a déclaré qu’il avait tout donné contre Andy Murray à Valence 2014, gaspillant cinq balles de match dans une perte déchirante de 3-6, 7-6, 7-6 devant le fans à domicile.

La rencontre a duré trois heures et 20 minutes, avec deux rivaux se poussant jusqu’aux limites dans les sets deux et trois, séparés par un seul point à la fin! Tommy a repoussé 11 des 13 occasions de pause et converti les quatre occasions de pause au retour, jouant l’un de ses meilleurs matchs de sa carrière et terminant toujours du côté des perdants contre l’adversaire qui a simplement refusé de se rendre.

L’Espagnol a récolté le premier sang lors du septième match, progressant de 4-3 et repoussant quatre points de rupture lors du match suivant pour confirmer l’avantage et consolider l’avance. Servant à rester dans le set, Andy a subi une autre pause pour propulser Tommy 6-3 devant après une pénible 57 minutes, avec le meilleur qui n’était pas encore venu dans le reste de l’affrontement.

Tirant de l’arrière 4-2 dans le set numéro deux, Robredo a sauvé les chances de pause et a reculé dans le match huit suite à un coup droit lâche de Murray, égalisant le score et établissant un tie-break, une victoire incontournable pour le Britannique. Cela aurait pu être fini à 6-5 et 7-6 pour Tommy qui a gaspillé ses chances, incapable de convertir les balles de match et avec un coup droit lâche qui a offert le set à Murray, deux heures et quatre minutes depuis le premier point!

Le match devenait de plus en plus physique et c’est l’Espagnol qui l’a géré plus efficacement, remportant une pause amoureuse dans le septième match avant que Murray ne décroche un revers parfait en bas de la ligne gagnante lors du prochain match pour retirer la pause et prolonger la drame.

Servant à 4-5, Tommy a sauvé une balle de match pour prolonger la bataille, avec les rivaux entamant un bris d’égalité décisif après deux prises importantes des deux côtés dans les matchs 11 et 12. Comme cela ne suffisait pas, Robredo et Murray ont produit un un tie-break mémorable qui a gardé la foule au bord de leurs sièges, Murray repoussant la troisième balle de match à 5-6 avec un vainqueur de la volée.

À 6-7, il a également décroché le quatrième avec une frappe courageuse, prenant soin du cinquième également à 7-8 avec un vainqueur fracassant, survivant à tous les obstacles et scellant l’affaire avec un revers en bas de la ligne vainqueur au 18e point!

“Ce fut l’un des meilleurs matchs que j’ai jamais joué de ma vie. J’ai perdu, même si je n’avais jamais joué comme ça auparavant. Je l’ai vu plusieurs fois et je ne regrette rien; nous avons tous les deux joué à un très haut niveau. Après le rencontre, nous nous sommes embrassés et sommes allés ensemble à Paris dans l’avion privé.

Je vois les points de match que j’avais et je les ai parfaitement joués. Nous avons produit un spectacle qui a duré plus de trois heures; beaucoup de gens m’ont félicité. ”