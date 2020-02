Le cinéaste qui a enregistré Roger Federer pour une publicité Mercedes devient entrepreneur

Roger Federer a joué dans une publicité Mercedes-Benz 2016 pour une voiture de classe V et le résultat a été fascinant, la pièce faisant partie du portefeuille du réalisateur Daniel «Rocco» Kopecny et aidant le producteur à obtenir des contrats majeurs dans son domaine de travail.

Maintenant, Kopecny est passé au niveau suivant. Daniel Kopecny et son partenaire Andreas Roth ont fondé AKKURAT Studios, une société internationale de production et d’édition dirigée par des artistes. La société a déjà collaboré à des projets avec Adidas, Mercedes, Bucherer Blue et le chanteur suédois Snoh ​​Aalegra.

Cependant, Kopecny apporte beaucoup de valeur à la société en tant que directeur général, car il a travaillé, en plus de la publicité Roger Federer, avec des marques comme Audi, BMW, KIA, Ford, FIAT, L’Oréal, Garnier et Nike. Et ce n’est pas tout.

Les œuvres de Daniel ont également mis en évidence d’autres célébrités, dont Robert De Niro, Chuck Norris et Bastian Schweinsteiger. La société allemande a son siège à Berlin, mais elle a une succursale à Los Angeles. Les plans prévoient qu’AKKURAT gère les États-Unis

pour une grande partie de son talent dans un avenir proche, présentant des cinéastes et des créateurs allemands au monde entier, écrit Shootonline.com. Revenant à la publicité de 2016, Roger Federer a été présenté au volant de la Mercedes Classe V aux côtés de ses deux paires de jumeaux – il est important de mentionner que les enfants de la publicité sont des remplaçants, et non les vrais enfants de Roger.

L’idée derrière la publicité était de montrer à quel point la Classe V peut être pratique si vous avez une famille, même si nombreuse comme celle de Roger et Mirka.