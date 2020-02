Le cinéaste Spike Lee suit les hommages de Rafael Nadal et Nick Kyrgios à Kobe Bryant

Dans le choc tendu de l’Open d’Australie entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios, les deux joueurs ont honoré la mort de Kobe Bryant, chacun avec un vêtement différent. Nadal portait une casquette des Lakers tandis que l’Australien entrait sur le terrain avec un maillot de basket-ball, mais quelqu’un l’a relevé d’un cran lors des 92e Academy Awards dimanche.

Le cinéaste de classe mondiale Spike Lee arborait un costume de style Lakers personnalisé arborant le nombre important de 24 de Kobe Bryant en hommage à la mort qui a affligé un monde entier. Spike était un ami de Bryant et un fan de la NBA.

“Hommage, honneur, hommage … il nous manque tous”, a déclaré Lee sur le tapis rouge avant la cérémonie de remise des prix. Le réalisateur Spike Lee est surtout connu pour des films comme “She’s Gotta Have It”, “He Got Game” et ” Inside Man ‘.

Parlant des Oscars, Kobe Bryant n’était pas étranger à ce monde. La star américaine de la NBA a même remporté l’une des statuettes d’or en 2018 pour son court métrage d’animation intitulé «Dear Basketball». Sa création a été inspirée par la lettre – par laquelle il annonçait sa retraite – qu’il a écrite à The Players’s Tribune en 2015.

Pour en revenir au monde du tennis, Rafael Nadal et Nick Kyrgios ont tous deux été fortement touchés par la mort de l’emblématique basketteur. “C’est l’un de ces jours que vous voulez oublier, mais Kobe Bryant sera dans nos cœurs pour le reste de nos vies”, a déclaré Rafael Nadal après avoir remporté le match contre Kyrgios.