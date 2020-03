Le CIO serait prêt à accueillir les Jeux olympiques de Tokyo entre Wimbledon et l’US Open

Selon le journal japonais Yomiuri, le Comité international olympique (CIO) envisage d’accueillir les Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine entre Wimbledon et l’US Open. Plus tôt cette semaine, le CIO a reporté les Jeux olympiques de Tokyo pour 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux olympiques de Tokyo devaient initialement se tenir cette année du 24 juillet au 9 août. “Compte tenu de la situation actuelle, en ce qui concerne les Jeux de Tokyo, en tant que pays hôte, afin de garantir que les athlètes du monde entier puissent de compétitionner dans leurs meilleures conditions, et aussi pour assurer la plus grande sécurité des spectateurs, je lui ai demandé d’envisager de reporter les jeux d’environ un an », a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe, par NBC News.

Dans le même temps, le CIO a déclaré dans une déclaration conjointe avec le comité d’organisation de Tokyo 2020: “Les dirigeants ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps troublés et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au le bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement. “

Maintenant, les rapports ont fait surface au Japon que le CIO visait une fenêtre similaire à sa date d’origine. “Nous voulons plus ou moins finaliser les dates dans quatre semaines”, aurait déclaré à Yomiuri le chef de la commission de coordination de Tokyo John Coates, comme l’a révélé Tennis.com.

Il y a quelques jours, le numéro un mondial Novak Djokovic s’est dit “triste” parce que les Jeux olympiques de Tokyo avaient été reportés, mais a ajouté que la “bonne décision” avait été prise.