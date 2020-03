Le circuit WTA ne reprendra que le 2 mai

Bien que ce soit l’ATP qui a annoncé que le tennis masculin s’arrêterait pendant six semaines, jusqu’au 20 avril, WTA en attendant une bonne évaluation des mesures à prendre, le tennis féminin vient d’annoncer que suspendre tout activité jusqu’à la prochaine fois 2 mai, 13 jours après la fin de la suspension de l’ATP. Une mesure, cependant, soumise à l’évolution de la pandémie de coronavirus, qui risque fort de prolonger encore les périodes de suspension dans les compétitions sportives.

C’est ainsi que se lit le principe de la déclaration du plus haut corps du tennis féminin. “En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus en cours, les tournois WTA à Stuttgart, Istanbul et Prague n’auront pas lieu comme prévu. Nous sommes désolés pour nos fidèles fans, joueuses, sponsors et tous ceux qui soutiennent le tennis professionnel féminin.”

En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus en cours, les tournois WTA à Stuttgart, Istanbul et Prague n’auront pas lieu comme prévu.

Expliquant que les prochains tournois n’auraient pas lieu, la WTA a terminé en confirmant que le tennis ne pouvait pas continuer. Si l’ATP a fixé sa date limite, en premier lieu, pour le 20 avril, la WTA est allée plus loin, se couvrant d’une date ultérieure, le 2 mai, date à laquelle le Mutua Madrid Open commencerait dans sa phase. de classification.

Le tournoi étant très difficile à réaliser dans la capitale espagnole compte tenu des conditions de quarantaine qui commencent à être gérées, ce qui est définitivement suspendu, ce sont les tournois de Charleston, annoncés précédemment, Bogotá, Stuttgart, Istanbul et Prague.

Quoi qu’il en soit, la WTA réserve une décision à venir pour d’autres événements qu’elle ne tardera pas à communiquer. “En ce moment, la tournée WTA est maintenant suspendue jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une décision la semaine prochaine sur les événements restants de la” Cour européenne “de la WTA (tournée européenne) et continuerons de suivre de près cette situation et son impact sur le WTA Tour 2020. “

