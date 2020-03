Le classement du gel en raison de la crise des coronavirus “ injuste ” sur Novak Djokovic, dit le meilleur analyste du tennis

Novak Djokovic devrait être crédité de semaines au numéro un malgré le gel des classements provoqué par la crise des coronavirus, a-t-on affirmé.

Le tennis est actuellement verrouillé, y compris les classements, tandis que le monde essaie de contenir la propagation du coronavirus.

Cela signifie que Djokovic devra attendre pour accumuler les semaines dont il a besoin pour renverser Roger Federer dans le livre des records pour la plupart des semaines passées au numéro un mondial.

Et cela, selon certains, est injuste.

“Il a gagné le classement, et il allait être n ° 1 pendant un certain temps, même si les choses se passaient normalement”, a déclaré l’analyste Brad Gilbert à ESPN.

“En entrant dans Indian Wells, Djokovic allait rester n ° 1 à la fin, à moins qu’il n’ait perdu avant les demi-finales et que Rafa n’ait remporté le tournoi.”

Darren Cahill, qui entraîne la star roumaine Simona Halep, est d’accord et dit que l’équivalent de la WTA Ashleigh Barty est dans le même bateau.

“[Djokovic should get that credit] jusqu’au prochain tournoi majeur, puis je ne suis pas certain de la bonne chose à faire », a déclaré Cahill.

«Ces semaines, il aurait conservé le n ° 1. Il en va de même pour Barty. »

