Le cœur d’or de Karolina Pliskova pour les victimes des incendies australiens

Les feux de brousse déchirent l’Australie, ruinant la vie de milliers de personnes et détruisant le règne animal et la faune. Les vents et les températures extrêmement élevées propagent les incendies, qui se sont maintenant répandus dans tout le pays.

Beaucoup de gens aident les Australiens dans cette grave crise. Il s’agit notamment de joueurs de tennis comme Nick Kyrgios, qui joue de nos jours la Coupe ATP. Kyrgios, qui est originaire de Canberra, a lancé la chaîne de soutien aux victimes des feux de brousse alors qu’il promettait 200 $ pour chaque as qu’il toucherait pendant l’été australien.

John Millman et Alex de Minaur ont rejoint Kyrgios. Tout comme plusieurs stars de la WTA, dont Samantha Stosur. Karolina Pliskova contribuera également à aider les victimes des feux de brousse. La Tchèque fera un don de 200 $ pour chaque as qu’elle touchera lors de son swing australien:

“Heyy Aussies!

J’adore votre pays, j’ai donc décidé de rejoindre les joueurs australiens et de donner 200 dollars pour chaque as que j’ai touché pendant mon séjour en Australie pour soutenir et aider toutes les victimes des incendies. Lançons des as! “, A-t-elle déclaré sur son compte Twitter.

Maintenant, les efforts des pompiers, des militaires, des auxiliaires et des bénévoles se concentrent sur le sauvetage des personnes prises au piège dans les incendies. La situation évolue.

