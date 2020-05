Le Conseil de l’ATP propose un plan pour aider les joueurs de rang inférieur

On pense que le Conseil de l’ATP, dirigé par son président et le numéro un mondial Novak Djokovic, propose un plan pour aider les joueurs de rang inférieur pendant que le tennis professionnel est suspendu. Leur intention est de collecter les dons des joueurs classés parmi les 100 premiers. Il est proposé que ceux classés entre 100e et 50e contribuent 5 000 $, pour les joueurs classés du 50e au 20e pour 10 000 $ et les 20 meilleurs joueurs pour 15 000 $, tandis que les 10 meilleurs joueurs donner 20 000 $ et les cinq premiers 30 000 $. Il a également été suggéré que les 20 meilleurs joueurs de double pourraient contribuer 5 000 $.

On espère que cela rapportera environ 1 million de dollars aux joueurs classés en dehors du top 100, qui sont confrontés à des difficultés financières importantes sans aucun moyen de gagner des prix. Cette donation des joueurs est destinée à soutenir les efforts de l’ATP et des Grands Chelems, le Conseil de l’ATP espère que ces organismes apporteront également une contribution financière importante d’environ 500 000 $. Si tel était le cas, cela verrait un total d’environ 4,5 à 5 millions de dollars collectés pour les joueurs les moins bien classés.

La protection des intérêts des joueurs de rang inférieur est devenue une question de plus en plus importante pour les rangs professionnels, avec diverses augmentations de prix, notamment pour les perdants du premier tour au Slams, visant à faire du tennis un jeu plus équitable. Cela dit, la majorité des prix continuent à aller aux meilleurs joueurs du monde et les réformes introduites par l’ITF en 2019 se sont révélées à la fois largement impopulaires et finalement désastreuses.

Mais la proposition présentée par le Conseil de l’ATP indique que les meilleurs au monde sont bien conscients qu’ils seront nécessaires pour assumer des responsabilités importantes pendant la pandémie. Djokovic, ainsi que Roger Federer et Rafael Nadal, auraient joué un rôle de premier plan dans la formulation de la proposition du Conseil de l’ATP et tous les trois ont également fait des dons financiers importants à divers organismes de bienfaisance et hôpitaux luttant contre la pandémie à travers le monde.

Et leurs derniers efforts devraient contribuer à protéger la carrière des joueurs classés en dehors du top 100. Bien que le monde du tennis se concentre généralement sur le circuit ATP et les tournois du Grand Chelem, les joueurs en compétition sur les circuits Futures et Challenger fournissent une preuve essentielle. terrain pour les joueurs sur leur chemin dans les rangs, sans lesquels le jeu professionnel ne pourrait pas fonctionner. Heureusement, ce rôle vital a été reconnu par leurs pairs.

