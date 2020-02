Le conte de fées surprenant de Sofia Kenin

La jeune fille de 21 ans, visiblement ensoleillée, avait une cote de 35 à 1 pour remporter le plus grand grand chelem de la saison et elle l’a réussi avec finesse et grâce. “Ces deux dernières semaines ont été les meilleures de ma vie”, a déclaré Sofia Kenin avec un large sourire.

Elle était nerveuse à coup sûr en marchant dans la Rod Laver Arena parmi les foules immenses pour faire face à Garbine Muguruza. L’Espagnole elle-même avait un titre convoité à Wimbledon il y a quelques années à son nom. C’était la première de Kenin et elle a dû secouer les papillons pour vaincre Muguruza dans une bataille 4-6, 6-2, 6-2 pour remporter le titre.

“Elle a gagné ce titre”, a déclaré Muguruza sur le podium après la fin du match. L’Espagnole était pourtant la plus expérimentée et elle a joué un premier set avec excellence et précision en gagnant 6-4. Cela a effrayé Kenin et cela lui a fait gagner une bien meilleure performance dans le deuxième set.

Elle était en train de couper les lignes, de courtiser et de faire du volley-ball tout ce qui a poussé Muguruza hors de sa zone de confort. “Quel grain, quel combat!” Le commentateur d’ESPN, Chris Fowler, avait déclaré dans la boîte de commentaires à propos de Kenin qui n’avait montré aucune pitié pour un Garbine Muguruza moins agressif lors du deuxième set.

Mais Muguruza était déterminée à ne pas avoir de bagel car elle a commencé à avoir du mal à récupérer des coups gagnants comme dans le premier set. Ils ne sont jamais venus cependant. Il y avait des indices de l’agressif Muguruza mais la cohérence n’était pas là et Kenin contrecarrerait tous les efforts de l’Espagnol pour commencer à jouer au tennis fantastique.

Le jeune Américain a remporté le deuxième set 6-2. En fait, la gloire et l’habileté de Kenin mélangeaient ses tirs et gardaient Muguruza sur la défense. “Elle a jeté tout sauf l’évier de la cuisine à Muguruza”, a commenté Chris Evert, commentateur d’ESPN.

C’est au début du set décisif que Kenin sentait que son heure était venue pour son premier titre du Grand Chelem et elle a saisi ses opportunités et fait de grands progrès sur le tableau de bord en battant Muguruza. “Il ne s’agissait pas du pouvoir.

C’est ainsi qu’elle a pris les virages et elle a bien placé les coups de feu “, a déclaré le commentateur Brad Gilbert avec enthousiasme. Peu de temps après, Kenin avait lâché sa raquette et” la main sur la bouche “avait souri à son père / entraîneur dans les tribunes après que Muguruza ait réussi un retour à l’aider à gagner le match et le titre.

L’équipe de l’Espagnol était naturellement découragée par les résultats. Elle avait amené Conchita Martinez dans son équipe comme elle l’avait fait à Wimbledon il y a quelques années et avait remporté un titre, mais reconnaissante même d’avoir décroché une place de finaliste.

Muguruza avait l’air stupéfait et regardait dans l’espace sur le podium de la remise des trophées. C’était le moment de Kenin, comme elle l’avait dit: “Je suis reconnaissante du fond du cœur … nous avons vraiment travaillé dur”, a mentionné Kenin à propos d’elle et de son équipe.

Elle rayonnait et était excitée et humiliée en même temps. “Mon rêve est officiellement devenu réalité”, avait-elle franchement mentionné avec un large sourire et des yeux scintillants. En fin de compte, Garbine Muguruza n’avait pas fait un travail trop minable pour se rendre à la finale.

Pour Sofia Kenin, elle a remporté son premier titre du Grand Chelem et maintenant une place parmi les 10 meilleurs joueurs WTA du monde. Elle était extrêmement heureuse, fière et heureuse d’avoir la foule et les fans australiens dans son coin en leur donnant des félicitations en disant: “La foule le rend spécial. Nous jouons pour vous les gars … merci d’être venus!”