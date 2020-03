Les fans de tennis ont maintenant appris la nouvelle: Indian Wells a été reporté. Pas annulé – reporté – selon le directeur du tournoi Tommy Haas, qui a déclaré que les organisateurs sont prêts à jouer l’événement à différentes dates et exploreront les options. Mais soyons honnêtes: avec la saison sur terre battue qui doit commencer le mois prochain et le calendrier du tennis déjà bien rempli, le BNP Paribas Open ne se produira pas cette année. L’argent est déjà remboursé ou crédité pour l’événement 2021. L’annulation de ce tournoi va avoir un gros impact sur le monde du tennis. La raison est simple: les points. Les points sont au cœur du monde du tennis et le coronavirus affecte le classement ATP via le système de points.

Le système de points

Points, points, points, points: le tennis, c’est des points. Points lors d’un match, points lors d’un set, points lors d’un match; mais surtout, des points pour gagner un tournoi. Pourquoi? Parce que les points déterminent le classement, et le classement aide à déterminer le classement pour un tournoi à venir. Dans la plupart des cas, l’ensemencement des tournois, en particulier dans les tournois majeurs, est directement lié au classement ATP ou WTA actuel du joueur la semaine avant le tirage. Si vous gagnez un tournoi, vous gagnez des points pour ce tournoi. Les épreuves de tennis se déclinent en quatre niveaux: Grand Chelem, ATP 1000, ATP 500 et ATP 250.

C’est ainsi que les points du tournoi sont attribués à chaque niveau en fonction de la performance d’un joueur pendant un tournoi.

Grand Chelem

Gagnant = 2000 points

Finaliste = 1200 points

Demi-finale = 720 points

Quart de finale = 360 points

Tour de 16 = 180 points.

Tour de 32 = 90 points.

ATP 1000

Gagnant = 1000 points

Finaliste = 600 points

Demi-finale = 360 points

Quart de finale = 180 points

Tour de 16 = 90 points.

Tour de 32 = 45 points.

Les événements ATP 1000 valent exactement la moitié des points à tous les niveaux par rapport aux points disponibles lors d’un événement du Grand Chelem. Pour les événements ATP 500, il suit le même format: la moitié des points sont disponibles à tous les niveaux par rapport à un événement ATP 1000. Et il en va de même pour les événements ATP 250; la moitié des points sont disponibles à tous les niveaux par rapport à un événement ATP 500. Une petite exception à ce format: les points ne sont pas attribués en-dessous des huitièmes de finale lors des événements ATP 500 ou ATP 250.

Un dernier mot sur les points – ou le dernier chiffre – en fait: 21 000 points. C’est le nombre d’or en ce qui concerne les points, le nombre maximum réalisable si un joueur remporte les 4 tournois du Grand Chelem, les 8 événements ATP Masters 1000, 5 autres événements ATP 500, les Monte-Carlo Masters 1000 et les finales ATP. Personne ne l’a jamais fait et ne le fera probablement jamais, mais vous pouvez probablement deviner qui est le plus proche: Novak Djokovic, qui a amassé un total de 16 950 points le 6 juin 2016.

Le nœud des points

C’est l’aspect essentiel du système de points et il faut le comprendre: un joueur peut conserver les points qu’il gagne dans un tournoi pendant seulement 52 semaines. À la fin de chaque tournoi, le classement baisse les points gagnés l’année précédente et les remplace par les points gagnés dans l’événement qui vient de se terminer.

Le système de points fonctionne pour une raison simple: les joueurs ne peuvent pas conserver de points. Ils sont emportés à la fin d’un tournoi, remplacés par autant de points qu’un joueur gagne pendant le tournoi en cours. Ou, dans le pire des cas, combien de points un joueur perd s’il manque le tournoi tous ensemble et ne les remplace pas par des points. C’est ce qu’on appelle des «0 pointeurs», et vous pouvez imaginer comment un joueur tombe du tableau des leaders lorsque ceux-ci commencent à se produire.

Par conséquent, si un joueur se blesse pendant au moins six mois, il peut demander un classement protégé, qui est basé sur le classement moyen des joueurs au cours des trois premiers mois de sa blessure. Mais à part cela, le résultat est que vous jouez ou que vous payez.

Points en ce qui concerne Indian Wells et le classement ATP

Maintenant que nous avons parlé des points et de leur lien avec la victoire de différents tournois sur le circuit ATP, voyons comment ils s’appliquent directement à Indian Well. Voici comment les points ont été distribués sur la base des résultats d’Indian Wells 2019:

Dominic Thiem = 1000 points

Roger Federer = 600 points

Rafael Nadal = 360 points

Milos Raonic = 360 points

Karen Khachanov = 180 points

Hubert Hurkacz = 180 points

Miomir Kecmanović = 180 points

Gaël Monfils = 180 points

Ce sont les points attribués en fonction des arrivées au niveau du quart de finale et au-dessus. Bien que cet article traite de quelques-uns des joueurs qui ont terminé en dehors des huit premiers à Indian Wells 2019, pour des raisons de brièveté, seuls les totaux de points des huit meilleurs finisseurs sont répertoriés ci-dessus. Vous avez l’idée: mieux vous avez terminé, plus vous avez reçu de points. Dans une minute, vous verrez pourquoi l’annulation de l’événement cette année va avoir un impact important sur quelques-uns des joueurs de la tournée, bons et mauvais.

Gagnants et perdants

Donc, cela va sans dire, mais il faut quand même le dire: l’annulation du BNP Paribas Open 2020 était absolument la bonne décision. La sécurité des participants et de tous les participants est la préoccupation primordiale de toutes les personnes impliquées, en particulier les directeurs de tournoi. En tant que fan, c’était une pilule amère à avaler au début, mais imaginer un joueur ou un fan contractant une maladie remet la situation en perspective. À la fin de la journée, c’est un événement sportif, et cela vient toujours après la santé et le bien-être.

Cela étant dit, l’annulation de ce que les joueurs et les fans appellent affectueusement le cinquième majeur affecte considérablement plusieurs joueurs de la tournée ATP de plusieurs manières, à la fois bonnes et mauvaises. Les joueurs suivants sont les plus grands gagnants et perdants à la suite de l’annulation du premier événement ATP 1000 de la saison.

Gagnants

Roger Federer

Federer était le seul joueur classé parmi les 20 premiers à manquer Indian Wells. Avec la chirurgie du genou qui le forcerait à rater Dubaï, Bogota, toute la saison sur terre battue et le Sunshine Double est également venu à la connaissance que son classement en prendrait un coup. Il aurait chuté à 3950 points de classement avant sa saison de retour sur gazon prévue

Tout a changé maintenant. Au lieu de perdre les 600 points qu’il a reçus en tant que finaliste à Indian Wells l’année dernière, ils font toujours partie de son total global, et c’est une GRANDE victoire pour Federer. Il y a une raison pour laquelle ce mec est un super de tous les temps; le destin semble le favoriser.

Dominic Thiem

Vainqueur à Indian Wells l’an dernier, Thiem avait le plus gros challenge cette année: défendre ses 1000 points. Dans sa forme actuelle, je ne suis pas sûr qu’il soit à la hauteur. Il est 9-4 sur la saison et les pertes sont laides.

Le point culminant de cette année a été agréable: retirer Djokovic de deux sets lors de la finale de l’Open d’Australie. Mais les bas semblent mauvais aussi:

Défaite en quart de finale contre Gianluca Mager au 128e rang à l’Open de Rio.

Presque perdant en huitièmes de finale au 99e rang, Jaume Munar s’est classé au Rio Open.

Défaite de la Coupe ATP contre Hubert Hurkacz, 37e.

Perte de la Coupe ATP contre Borna Coric, 28e.

Ce sont tous des matchs qu’il devrait gagner en tant que joueur de premier rang, en particulier les matchs sur terre battue à l’Open de Rio. Dans sa forme actuelle, j’ai du mal à croire qu’il réussirait à défendre son titre. Même une apparition en quart de finale semblait être un tronçon compte tenu de la façon dont une demi-douzaine de joueurs se produisent sur le circuit en ce moment.

Garder ses 1000 points sur le chemin de l’Open de Miami – où il a perdu en huitièmes de finale l’année dernière et ne défend que 10 points – est un énorme coup de pouce pour Thiem. Il a la chance de travailler sur son jeu sans la pression de défendre un nombre énorme de points, et c’est une chance pour le jeune Autrichien.

Milos Raonic

Eh bien, un joueur de la génération perdue a finalement pris une pause. Raonic en avait besoin; avec un dossier de 7-4, il n’a pas connu le plus grand des départs en 2020. En tant que joueur classé parmi les moins de 30 ans au moment de ses matchs, les pertes des joueurs les moins bien classés sont particulièrement troublantes. Voici un résumé de sa saison:

Perte en demi-finale contre Reilly Opelka, 54e, à l’Open de Delray Beach.

Ronde de 16 défaites contre le 84e classé Soonwoo Kwon à l’Open de New York.

Défaite en quart de finale contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie (compréhensible).

Défaite en huitièmes de finale contre le 81e Corentin Moutet à l’Open de Doha.

En tant que demi-finaliste à Indian Wells l’an dernier, Raonic a 360 points à défendre, un défi de taille dans sa forme actuelle. Lorsque vous perdez constamment contre des joueurs classés en dessous des 50 meilleurs joueurs du circuit, il est difficile d’imaginer reproduire une autre demi-finale. Garder ses 360 points et quelques semaines de pratique supplémentaires est un grand coup de pouce pour l’Open de Miami, où il n’a atteint les huitièmes de finale l’an dernier.

Les perdants

Rafael Nadal

La porte était ouverte à Nadal pour récupérer le classement mondial n ° 1 à Indian Wells. Au début du tournoi, Nadal devait perdre 360 ​​points (défaite en demi-finale en 2019), Djokovic devrait renoncer à 45 points (il a perdu en huitièmes de finale l’année dernière). Seulement 370 points séparent les deux joueurs au sommet du tableau des leaders dans le classement ATP.

Si Nadal a remporté le trophée du vainqueur à l’Open BNP Paribas, il serait le nouveau n ° 1 mondial, mais seulement si Djokovic n’a pas réussi la demi-finale. Cela semblait possible; il est tombé bien en deçà des demi-finales l’an dernier. Et Gael Monfils avait quatre balles de match contre lui le mois dernier à Dubaï. De plus, Nadal est en grande forme cette année; il a 13-3 sur la saison et a traversé son dernier tournoi, l’Open du Mexique, sans perdre un set.

Nadal a peut-être échoué malgré tout, mais il aurait été dans le combat. C’est une opportunité perdue, quelle que soit la manière dont vous la découpez.

Daniil Medvedev

Medvedev avait besoin d’Indian Wells; cela aurait pu être un vrai catalyseur au niveau de sa saison et du classement ATP. Après avoir remporté neuf tournois en tête de la saison dernière et sept de ses huit premiers matches en 2020, il a trébuché: une ronde de 32 défaites à Rotterdam contre le Vasek Pospisil classé 104e et une défaite en quart de finale contre le 58e classé Gilles Simon à Marseille. C’est un meilleur joueur qu’il ne l’a démontré lors de ses deux derniers tournois. Je pense qu’il l’aurait prouvé à Indian Wells.

Et les points étaient en sa faveur. Nous savons déjà que Thiem allait perdre 1000 points et Federer 600 points, mais qu’en est-il de Medvedev? Il devait perdre 45 points, après avoir perdu en huitièmes de finale l’an dernier. Il traîne Federer de 740 points; Thiem de 1155 points. Avec la baisse des points pour commencer le tournoi, il ne suivait Federer que de 185 points. Cela signifie qu’il prendrait presque certainement la première place mondiale. Avec une bonne descente et une mauvaise performance de Thiem, il a également réussi à décrocher la troisième place mondiale. Ne pas avoir la chance de progresser est un coup dur pour le Russe à ce stade de la saison.

Felix Auger Aliassime

Avec deux finales consécutives cette saison (Marseille, Rotterdam) et une autre apparition en demi-finale (Adélaïde), le plus jeune joueur classé dans le top 100 a montré qu’il pouvait gagner sur le circuit ATP. Actuellement classé n ° 20, il ne devrait perdre que 45 points. Seuls 629 points le séparent et le n ° 11 classe Fabio Fognini. Une course vers la finale et un peu de chance auraient pu le placer sur le pas du top 10. En tout cas, c’était certainement une excellente occasion pour un jeune joueur sexy de faire un pas dans le classement.

Est-ce que ce n’est que le début?

Un tournoi annulé et un tas de points manqués pourraient bien me donner le début d’une longue route sombre sur le circuit ATP. L’Open de Miami «progresse comme prévu», mais avec deux cas confirmés de coronavirus dans le comté de Broward, en Floride – à seulement 24 miles des jardins de Miami, où l’Open de Miami est joué – je suis très sceptique.

Mais pire encore, j’ai le sentiment que nous sommes sur le point de faire disparaître toute la saison sur terre battue. Le nombre de cas confirmés et de décès de coronavirus dans les pays hôtes de terre battue brosse un tableau sombre:

Maroc: 3 cas.

France: 1 412 cas, 12 décès.

Espagne: 1 235, 31 décès.

Hongrie: 12 cas.

Portugal: 39 cas.

Suisse: 374 cas, 2 décès.

Je vais faire le calcul pour vous: c’est 3 075 cas confirmés et 45 décès dans les pays de la terre battue. Et cela sans compter l’Italie, où le virus est actuellement à des niveaux épidémiques. Indian Wells a été annulé en raison d’un seul cas confirmé de coronavirus dans la vallée de Coachella. Je serais surpris que toute la saison sur terre battue ne soit pas perdue, et qui sait à quoi pourrait ressembler le paysage des coronavirus aux États-Unis au moment où la saison sur terrain dur se déroule cet été.

Je pense qu’il est temps que l’ATP Tour commence à explorer différentes options, comme jouer dans un stade vide, comme le considère la NBA. Sinon, nous pourrions nous souvenir de 2020 comme de la saison perdue sur le circuit ATP.