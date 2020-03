Le coronavirus affecte toute la famille du tennis

Alors que toute l’Europe dormait, l’annulation du tournoi de Puits indiens réseaux sociaux brûlés. Le putain coronavirus Je n’en avais pas assez pour provoquer la terreur dans tous les centres de santé, cela a aussi l’intention d’affecter d’autres secteurs comme le monde du sport, plus précisément notre tennis bien-aimé. Il y a une semaine, lorsque le Chamartín Tennis Club Challenger a été annulé, beaucoup de gens voulaient regarder ailleurs, ils ne voulaient pas accepter ce qui allait suivre. Sept jours plus tard, alors que les 1000 premiers Masters de la saison gisaient sur la toile face à l’épidémie, tout l’univers du tennis pose la même question: et maintenant?

Commençons par le joueurs de tennis professionnels, le principal touché dans cette histoire. Imaginez que vous vous prépariez et vous entraîniez quotidiennement pour participer à la compétition et que, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas faire votre travail. Il est vrai que pour le moment nous n’avons mis en quarantaine que Indian Wells, mais nous savons tous qu’après cette décision, Miami, Monte Carlo et bien d’autres viendront. Le top10 ne pourra pas se battre pour les grands titres, le top50 n’aura pas l’occasion de surprendre et de continuer à grimper des positions, mais qu’en est-il de ceux qui sont au-delà des 80 meilleurs? Que feront ces joueurs? Et maintenant je ne parle plus de victoires, mais de billets.

Où ils les voient, voyagent à travers le monde et profitent du meilleur luxe, nous savons que seulement 20% du circuit en vit. Le reste survit. Les meilleurs s’ennuieront à la maison quand ils ne pourront pas jouer, ils seront déjà en charge de les occuper, mais ceux qui sont hors du top100 devraient chercher une solution à laquelle je ne peux pas penser en ce moment. Rejoignez des tournois mineurs? Nous avons déjà vu ce qui s’est passé dans le Lille Challenger (23-29 mars), où deux top20 ont demandé une place dans la loge. Si nous laissons ce secteur du classement sans options pour concurrencer pendant quelques mois (personne ne sait combien cela peut être prolongé), ce sont deux mois sans revenu, un trou qui peut s’avérer fatal pour les comptes à sortir.

Et les journalistes? Pour donner un exemple, très proche, celui d’un commentateur de tennis à la télévision. S’il n’y a pas de tournois, si les tournois ne sont pas couverts, si les événements signés ne sont pas émis, qui paiera les factures à la fin du mois? Pensez à tous les professionnels qui se consacrent au suivi du circuit, aux gens qui en vivent exclusivement, aux gens qui dépensent de l’argent de leur poche pour voyager à chaque étape. Que vont-ils faire maintenant? Quelles histoires allons-nous raconter à Break Point? Comment récupérer ce manque d’activité qui vient de commencer?

Bien sûr, nous n’oublions pas le amateurs, et je ne parle pas des heures de tennis perdues en mars car il n’y a pas d’activité en Californie. Les fans qui ont acheté des billets pour des tournois depuis longtemps, qui ont adapté leur temps et leur argent pour être présents à Indian Wells, à Rome ou dans tout autre tournoi qui est désormais affecté par le coronavirus. Les organisations oseront-elles organiser un tournoi sans public? Qui rendra l’argent à tous ces gens qui sont à court de tennis et qui ont des entrées inutiles en main? Même si les dates changent, comment vous assurez-vous que la modification convient à tout le monde? Et quels autres tournois pensez-vous? Accepteront-ils que deux Masters 1000 coïncident dans la même quinzaine? Pouvez-vous imaginer des dates de partage entre Miami et Shanghai? Que choisiront les joueurs? Et l’amateur? Ces droits de télévision perdraient-ils de la valeur?

Vous voyez, nous perdons tous. Également le mieux situé dans la pyramide. Dominic Thiem perdra son des points incapable de défendre son trône dans la vallée de Coachella. La même chose se produira dans les semaines suivantes avec le reste des champions, des points qui ne sont pas enregistrés et que nous verrons à quel moment ils pourront se battre pour les récupérer, si cela ne coïncide pas avec un autre arrêt. La lutte pour le classement serait même faussée en pensant à ceux qui ne le sont peut-être pas maintenant. Roger Federer, Pour mettre le cas le plus célèbre. Blessé jusqu’à l’été, le Suisse pourrait même bénéficier de ce virus au cas où les tournois ne pourraient être joués jusque-là. Nous entrons dans l’un des pires cas, je sais, mais ne clarifiez pas cette idée apocalyptique. Certains spécialistes ont déjà commenté leur avis sur le petit tennis dont nous allons être témoins en 2020 à moins qu’il n’y ait un changement radical des événements.

Les joueurs, entraîneurs, équipes de travail, tournois, journalistes ou fans commencent à devenir nerveux numéros de contagion par des coronavirus qui apparaissent chaque matin aux actualités. Un cercle connecté à tous les niveaux de la pyramide, une famille (celle du tennis) qui s’accroche à un virus pour ne pas affecter son quotidien. Bien sûr, la bonne nouvelle dans tout cela est de voir la réponse des professionnels à la crise. Voyez que la santé et l’être humain sont toujours au-dessus du spectacle, peu importe combien d’argent va être perdu dans cette quarantaine sans date de fin. L’annulation des tournois est une décision amère que personne ne veut accepter, mais c’est la seule étape possible pour protéger le tennis et chacun de ses membres.

