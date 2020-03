Le coronavirus frappe fort le tennis, mais c’était comme d’habitude pour la Coupe Davis

Le 12 mars, l’ATP Tour a annoncé l’arrêt de la saison de tennis pour six semaines, soit jusqu’au 20 avril par mesure de précaution contre la pandémie de coronavirus. Le même jour, l’ITF a également annoncé qu’elle reporterait tous ses événements au moins jusqu’à la même semaine, susmentionnée.

Ironiquement, peu de temps après que ces deux tournées ont fait ces déclarations sur les réseaux sociaux, la Coupe Davis a également fait une annonce: le tirage au sort des finales de l’événement qui se jouera en novembre, plus tard cette année. Habituellement, une chose énorme dans l’ordre des choses, depuis que la structure du tournoi a été remaniée, les tirages de la Coupe Davis ont attiré encore plus d’attention sur eux qu’avant.

Et, si la tournée avait continué sans être affectée par les retombées du Coronavirus, le dévoilement du tirage de la Coupe Davis n’aurait été qu’un autre rouage dans la roue de la saison de tennis sans arrêt. Mais non seulement le moment de l’annonce, mais aussi la façon dont le tournoi s’est déroulé – tous de type commercial – ne cadraient pas bien avec les circonstances générales prévalant dans le monde entier, y compris celle du tennis ».

Étant donné que les finales auront lieu dans neuf mois et, espérons-le, le scénario autour de la pandémie aurait changé pour le mieux. Mais pour le moment, le tournoi n’aurait-il pas pu reporter son calendrier de tirages pré-déterminé d’au moins une journée par solidarité? Solidarité, pas avec le monde entier qui se ferme, pays après pays, qui se verrouille pour se protéger.

Mais, avec sa propre fraternité qui n’avait pas accepté la fermeture complète de la tournée malgré toutes les indications allant dans cette direction. La présentation du tirage n’a cependant pas été sans effet. Cela a suscité de l’intérêt et a attiré des commentaires et des réactions sur les forces et les lacunes de chaque groupe.

Il a également séparé la Coupe Davis du reste de la tournée – encore une fois – tout en soulignant l’évidence qui semblait avoir été momentanément mise de côté mais qui ne peut pas être supprimée depuis sa récente évolution.

Cela, la Coupe Davis n’est plus le grand édifice du tennis masculin vieux de 102 ans. Il est devenu une valeur aberrante autant qu’il reste une partie de l’itinéraire du tennis professionnel. Et, bien qu’il soit toujours du ressort de l’ITF, la réalité est qu’il s’agit d’un événement privatisé sur lequel la participation de l’ITF n’est qu’un titre et où les enjeux sont uniquement dirigés vers l’intérieur plutôt que dans une perspective plus large. Crédit photo: Paul Zimmer / Coupe Davis