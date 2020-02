Le coronavirus oblige la Chine à se retirer de la rencontre de la Coupe Davis contre la Roumanie

En plus des 12 matches de qualification de la Coupe Davis, les éliminatoires du Groupe mondial I auront également lieu du 6 au 7 mars, avec 24 nations se battant pour 12 places dans le Groupe mondial I qui auront lieu plus tard en septembre. La Roumanie était censée accueillir la Chine au Sala Polivalenta Piatra Neamt à Piatra Neamt sur une surface dure intérieure, lors du premier affrontement entre deux pays.

Néanmoins, le coronavirus en cours a empêché l’équipe chinoise de quitter le pays et de se rendre en Roumanie, la Chine se retirant de la cravate pour envoyer directement la Roumanie dans le Groupe mondial I. Officiellement nommé Covid-19, le coronavirus a provoqué le report ou l’annulation de nombreux événements sportifs en Chine et en Asie, notamment le Grand Prix de Chine de Formule 1, le Championnat du monde d’athlétisme en salle, l’Open de Chine de snooker, plusieurs tournois de golf et les événements Challenger chinois. .

Fin janvier, l’ATP a annoncé le départ de trois challengers chinois à Qujing, Zhuhai, Shenzhen et Zhangjiagang qui devaient se poursuivre en mars, surveillant également les événements prévus pour avril. Ainsi, la Roumanie participera au Groupe mondial pour la première fois depuis 2011, passant les années à venir dans le Groupe I et chutant à un niveau inférieur en 2018 à la suite de pertes contre la Biélorussie, l’Autriche et Israël la saison précédente.

Au cours des deux dernières années, la Roumanie a marqué trois victoires en quatre matches nuls pour gagner sa place dans les matches de barrage du Groupe mondial I, battant la Chine avec un dépassement et ayant une chance de se battre pour la place lors des éliminatoires de la Coupe Davis 2021 s’ils marquent une nouvelle victoire en septembre.

“Le Comité de la Coupe Davis a accepté le retrait de la Chine, P.R. de son match de barrage du Groupe I de la Coupe Davis contre la Roumanie les 6-7 mars. Les restrictions accrues en réponse à la flambée actuelle de coronavirus ont entraîné la Chine, P.R.

l’équipe étant incapable de se rendre à cette égalité. La Roumanie avancera pour jouer dans le Groupe mondial I en septembre “, ont déclaré les responsables de l’ITF.