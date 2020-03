Le coronavirus oblige les joueurs français et allemands à abandonner un Challenger

Il coronavirus continue de faire des ravages sur le circuit ATP et plus précisément sur le circuit Challenger. Même avec les championnats déjà commencés, le virus a eu une influence: dans le Nur-Sultan Challenger, au Kazakhstan, une circonstance inhabituelle s’est produite: les joueurs allemands et français ils ont dû fuir le pays avant minuit aujourd’hui. Sinon, ils auraient été mis en quarantaine dans le pays kazakh. Alors les Allemands Yannick Maden et Mats Moraing et français Enzo Couacaud ils ont annulé leurs prochains engagements. Nous verrons si la pandémie continue d’altérer le fonctionnement de l’un des rares tournois qui reste en activité.

Confirmé. Les joueurs allemands et français du Nur-Sultan Challenger ont dû quitter le Kazakhstan avant minuit. Sinon, mettez en quarantaine.

Le joueur m’a fait savoir: “Nous avons dû nous échapper …”

