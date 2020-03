Le coronavirus perturbe le succès d’Equelite en 2020

L’arrivée du coronavirus a stoppé le circuit mondial du tennis nous laissant un panorama sans précédent. Tous les joueurs de tennis, confinés aujourd’hui chez eux, ont vu comment la pandémie a ralenti sa progression depuis la mi-mars, date à laquelle le compteur a été remis à zéro avec peu de déplacements en 2020. Cependant, il y a un endroit où avec seulement ces dix des semaines de voyage commençaient déjà à récolter les fruits d’un travail bien fait. Nous parlons du Académie Equelite de Juan Carlos Ferrero, habitué à voir ses joueurs célébrer la bonne nouvelle depuis le début de la saison. Il n’y a pas de meilleur moyen de l’illustrer qu’avec tous les résultats obtenus:

Semaine 6-12 janvier: L’Espagne est finaliste de la Coupe ATP avec la présence de Pablo Carreño dans l’équipe. Mario Vilella est champion du Nouméa Challenger en double. Carlos Alcaraz conquiert le Futures 15K de Majorque. Rafa Segado reste champion du Rafa Nadal Tour de Barcelone dans la catégorie enfant.

Semaine 13-19 janvier: Mario Vilella passe la phase préliminaire de l’Open d’Australie et conteste le premier tirage au sort du Grand Chelem de sa carrière. Carlos Alcaraz remporte à nouveau un Futures 15K à Majorque.

Semaine 20-26 janvier: Diego Barreto est finaliste au J2 Tunisie. Meritxel Boix et Andrea Burguete sont des championnes féminines du classement J2 double en Egypte.

Semaine 27-2 février: Jordan Correia est finaliste à l’ITF Antalya. Diego Barreto est champion en J2 Tunisie. Tristan Sarap conquiert le J4 d’Egypte.

Semaine 3-9 février: Rafa Segado reste champion d’Espagne U14 en Winter Cup (Zone A)

Semaine 10-16 février: Aleksandra Zlatarova est championne nationale absolue à Carlet avec la finaliste de Sara Ardura. Mercedes Garcia Cid reste championne du circuit d’Alicante U14. De plus, Pablo Carreño signe des demi-finales à l’ATP 500 de Rotterdam.

Semaine 17-23 février: Sara Ardura est la finaliste nationale absolue à El Collao. Celia Hernández est la championne du circuit MED U16. Aleksandra Zlatarova est la championne de pré-qualification ITF Heraklion. De plus, Carlos Alcaraz parvient à ajouter sa première victoire officielle en ATP 500 à Rio de Janeiro.

Semaine 24-1 mars: Jordan Correia est finaliste dans le Futur 15K d’Héraklion. Carlos Calero, champion provincial de la catégorie des cadets d’Albacete.

Semaine 2-8 mars: Tomás Quesada est finaliste en pré-qualification du J2 à Valence. Aleksandra Zlatarova championne nationale absolue de La Magdalena. Rafa Segado, champion par équipe des enfants du championnat catalan avec RCT Barcelona.

Semaine 9-15 mars: Compétitions suspendues avec la présence de joueurs Equelite dans les finales régionales par équipes de cadets, le Master of the Mediaterranean, l’ITF J2 de Valence, le pré qualy J2 de Benicarló et la phase préliminaire du Masters 1000 d’Indian Wells.

Peu importe si nous parlons d’hommes, de femmes, de juniors, de professionnels, peu importe la catégorie du tournoi, ni la semaine. Equelite travaille depuis longtemps dans le souci d’améliorer tous ceux qui la proposent, tous ces joueurs de tennis qui se tiennent à Villena avec l’idée de réaliser leur rêve. Samuel Lopez, L’entraîneur de Pablo Carreño et l’une des références du lieu, explique l’importance de prêter attention à chacune des étapes de cette pyramide.

“Il est super important d’avoir un niveau compétitif dans toutes les catégories, de cette façon, le niveau général croît de lui-même. Nous cette année, depuis le début de la saison, nous avons vu les résultats de chaque tournoi. Dans la Coupe ATP Espagne, il a été finaliste avec Pablo Carreño dans l’équipe, suivi du premier Grand Chelem du parcours où Mario Vilella a passé la phase précédente et Pablo a terminé huitième. Dans les catégories juniors, nous avons Barreto, qui a déjà remporté une année 2 et a terminé dans une autre. Dans les catégories enfants ou les tournois nationaux, nous avons également eu des champions. Chaque semaine, il y a un succès et cela fait que tous les enfants de l’Académie voient que vous pouvez vous améliorer, gagner et monter. Les entraîneurs sont également très motivés pour voir qu’ils obtiennent des résultats avec leur travail quotidien, confirmant l’importance de la sélection des tournois », définit le joueur d’Alicante.

A la difficulté de mettre en évidence, dans ce cas, il faut aussi ajouter le fait de le faire depuis le début, dès la première semaine du calendrier. C’est là que ça entre en jeu Alberto Lledó, chef entraîneur de fitness de l’Académie. “La pré-saison est une période de temps où vous devez recharger les batteries du joueur et influencer cette première partie où le repos est la clé. Bien sûr, vous devez bien planifier vos objectifs, améliorer vos capacités physiques et musculaires, vous asseoir avec le reste de l’équipe et vous demander quels sont les objectifs à atteindre. De là, l’entraîneur physique, le kinésithérapeute, le psychologue, l’entraîneur et le joueur doivent marcher dans la même direction », développe la préparation physique. «Ici, nous avons beaucoup de chance d’avoir l’aide de Toni (Cascales), Juan Carlos (Ferrero) et Samuel (López) qui en savent beaucoup à ce sujet. Si toutes les parties sont impliquées et que l’environnement / l’environnement accompagne, il est normal que cela se reflète dans les résultats. Le plus important est entre les mains du joueur, il doit y croire ».

Chaque partie remplit sa fonction, c’est ainsi que ce grand puzzle est composé de nombreuses pièces où le résultat final a toujours tendance à être positif. C’est ainsi qu’ils travaillent dans Equelite et c’est ainsi qu’ils continueront de le faire à l’ombre, en attendant que nous tuions tous les COVID-19 et ils peuvent y retourner pour prouver leur valeur.

