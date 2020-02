Le corps de protection de l’eau Aqua Viva soumet une objection concernant la nouvelle maison de Roger Federer

La nouvelle maison de la légende du tennis suisse Roger Federer continue de relever du scanner avec l’organisation de protection de l’eau Aqua Viva soumettant une objection, selon BLICK. La construction est en cours à Rapperswil-Jona sur la nouvelle propriété de Federer depuis novembre.

Selon Aqua Viva, les documents de demande pour l’assainissement des sites contaminés autour de la propriété proposée n’étaient pas complets et ils veulent assurer la protection de l’eau et de la zone des berges car l’assainissement pose un certain risque.

Hanspeter Steinmetz, directeur général d’Aqua Viva, a déclaré: “Les documents étaient incomplets et peu clairs. Une restauration des sites contaminés dans la zone de la banque doit être menée avec sensibilité. Par exemple, vous devez être très prudent pour qu’aucun site contaminé n’entre dans le l’eau.

Parce qu’il y a encore des questions en suspens, nous avons soulevé une objection. “Steinmetz a poursuivi qu’ils ont soulevé une objection uniquement liée à la restauration des sites contaminés, et non à l’ensemble du projet de construction.

“C’est vrai. Il est important que nous accueillions fondamentalement l’assainissement des sites contaminés. Tout dépend de la manière. Je ne peux pas vous le dire. (Combien de temps le processus d’appel prend). Cela dépend du client et des autorités.

Mais tout peut arriver très rapidement. “Steinmetz a également nié que les objections visaient personnellement Federer, et a ajouté qu’il aimait regarder le 20 fois champion du Grand Chelem jouer au tennis.” En tant qu’organisation nationale, Aqua Viva peut soulever des objections partout en Suisse.

Nous n’abusons pas du droit de l’association à porter plainte. C’est un instrument important de la démocratie suisse et il est important que nous, en tant qu’organisation indépendante, puissions apporter notre expertise. Je peux vous assurer d’une chose: nous ne sommes concernés que par la question.

Nous aurions appliqué ce droit d’association à d’autres. Cela n’a rien à voir avec Roger Federer. “Federer a subi une opération au genou la semaine dernière, ce qui le maintiendra sur la touche jusqu’à la saison sur gazon.