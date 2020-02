“Le coup droit de Rafael Nadal est l’un des meilleurs de tous les temps”

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont toujours eu une bonne relation hors du terrain et ont également joué une exposition caritative au Kazakhstan à la fin de l’année dernière. Les deux hommes se sont affrontés 55 fois, Djokovic menant 29-26.

Djokovic mène 15-11 en finale. De ces matches, 15 ont été en Grand Chelem avec Nadal en tête 9–6. Nadal mène 6-1 à l’Open de France et 2-1 à l’US Open, tandis que Djokovic mène 2-0 à l’Open d’Australie et 2-1 à Wimbledon.

Sur la chaîne Youtube de la Coupe Davis, le champion du Grand Chelem à 17 reprises a créé son joueur parfait (Coupe Davis): «Je choisirais le coup droit de Rafael Nadal. Il a été l’un des meilleurs coups droits de tous les temps, avec des coups de tête ou des coups plats.

Il peut le frapper de toutes les parties du terrain et c’est une arme cohérente qu’il utilise pour augmenter la pression sur l’adversaire et également dans la défense, pour revenir dans le vif du sujet. Quant au revers, je dois aller avec David Goffin; J’aime beaucoup son revers à deux mains.

Il prend le ballon très tôt et le frappe à plat, ce qui lui permet de dicter le rallye. Vous n’obtiendrez pas beaucoup d’erreurs de son revers car il possède un swing naturel et une préparation au coup. Il peut le placer à la fois sur la ligne et en zone transversale, ce qui en fait l’un des coups les plus excellents de son arsenal.

Nick Kyrgios est le meilleur serveur à mon avis; son tir initial est fantastique. Son mouvement de service est très naturel et dynamique, également difficile à lire et puissant, quelle que soit la surface. Je devrais me choisir dans le segment de retour.

Pour la meilleure volée, je dois aller avec certains gars en double, probablement Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, en particulier Mahut; ses mains sont rapides au filet. Lorsque nous parlons du jeu de jambes, ce serait une combinaison entre David Goffin, Rafael Nadal, moi-même et Felix Auger-Aliassime. ”