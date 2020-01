Le Credit Suisse déclare que l’investissement durable est une tendance à long terme chez Roger Federer Furore

Tennis – Même si le Credit Suisse et son ambassadeur de marque, Roger Federer, ont été critiqués pour les investissements de la banque dans les énergies fossiles, le directeur des investissements du Credit Suisse Private Bank Australia, Andrew McAuley, a déclaré que l’investissement durable, ou l’investissement socialement responsable, se poursuivrait. évoluer rapidement.

L’investissement durable est généralement considéré comme signifiant l’exclusion des investissements contraires à l’éthique dans des secteurs tels que l’alcool, le tabac, les jeux de hasard, les mineurs de combustibles fossiles et les fabricants d’armes. Selon Financial Standard, McAuley déclare: «L’investissement durable est une tendance à long terme que chaque investisseur doit prendre en considération.

En fin de compte, les actions avec de faibles références ESG se négocieront à rabais. Cela commence par une philosophie et un cadre à mettre en œuvre. Il peut devenir assez complexe d’examiner les écrous et les boulons, mais avoir une compréhension claire des croyances que vous souhaitez intégrer dans vos investissements sera un bon guide pour au moins améliorer les caractéristiques de durabilité de votre portefeuille. “

Sur la question de l’investissement rentable étant rentable, McAuley dit: «La question la plus courante à propos de l’investissement durable est: dois-je sacrifier les rendements? La réponse est clairement non … Harvard a fait une étude des études et a trouvé dans 80% des Dans certains cas, il existait un lien avéré entre la durabilité et la performance positive du cours de l’action.

Il n’est pas encore clair qu’une superposition ESG puisse offrir aux investisseurs un portefeuille entièrement diversifié. La situation s’améliore avec l’augmentation des solutions actives et passives (ETF) filtrées ESG, et celles-ci continueront de croître.

Cependant, dans les classes d’actifs telles que les hedge funds et le private equity, le choix reste limité. Mais McAuley ajoute qu’il est difficile d’exclure complètement les fossiles. “Sans combustibles fossiles, le monde s’arrêtera et la pauvreté augmentera.

Il est difficile d’exclure complètement l’utilisation de combustibles fossiles. Par exemple, vous pouvez exclure des sociétés minières de votre portefeuille car elles utilisent intensivement les combustibles fossiles. Mais il peut y avoir un grand mineur qui applique la meilleure pratique absolue pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles.

Plutôt que de l’exclure, les investisseurs préféreront peut-être l’encourager en l’incluant dans leur portefeuille. “Ces dernières semaines, les militants du climat ont ciblé la banque pour leurs investissements dans les énergies fossiles et ont également ciblé le champion du Grand Chelem, Roger Federer, comme il l’est l’ambassadeur de la banque.

Federer a été contraint de faire une déclaration sur la question dans laquelle il a déclaré: «Je prends très au sérieux les impacts et la menace du changement climatique, d’autant plus que ma famille et moi arrivons en Australie au milieu des ravages causés par les feux de brousse.

En tant que père de quatre jeunes enfants et fervent partisan de l’éducation universelle, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le mouvement des jeunes pour le climat, et je suis reconnaissant aux jeunes militants pour le climat de nous avoir poussés à examiner nos comportements et à agir sur des innovations. solutions.

Nous leur devons, à nous et à nous-mêmes, d’écouter. J’apprécie les rappels de ma responsabilité en tant que particulier, athlète et entrepreneur, et je m’engage à utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors. ”