Le Credit Suisse publie une déclaration officielle après la controverse de Roger Federer

La Swiss Bank Credit Suisee a fait l’actualité non seulement dans le monde des affaires mais aussi dans le monde du tennis, après la récente controverse sur le changement climatique impliquant leur ambassadeur de la marque, la légende du tennis Roger Federer.

Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, avait déjà publié un communiqué de presse officiel concernant la controverse exprimant son point de vue sur le sujet. Maintenant, la banque suisse a également publié son propre communiqué de presse dans lequel elle a clarifié sa propre position sur le sujet.

Dans le communiqué, la banque déclare: “La campagne actuellement en cours contre le Credit Suisse diffuse de fausses informations et ignore les faits: – Les directives internes du Credit Suisse sont soumises à un examen continu et ont été continuellement resserrées.

Récemment, le Credit Suisse a déclaré qu’il ne financerait plus les centrales électriques au charbon. – Distinguer le Credit Suisse parmi les banques mondiales est trompeur et inutile. Le Credit Suisse cherche à aligner son financement sur les objectifs de l’accord de Paris et a lancé une stratégie mondiale et à l’échelle du groupe sur les risques climatiques en août 2019 avec une approche en trois volets – Premièrement, nous continuons à travailler avec nos clients pour soutenir leur transition vers modèles économiques sobres en carbone et résistants aux changements climatiques, et intégrer davantage le changement climatique dans nos modèles de gestion des risques – Deuxièmement, nous restons déterminés à nous concentrer sur la fourniture de solutions de financement durable qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs et à contribuer à la réalisation du développement durable des Nations Unies. Objectifs – Et troisièmement, nous réduirons davantage l’empreinte carbone de nos propres opérations.

Depuis 2010, nous avons réduit nos émissions nettes de gaz à effet de serre de plus de 60% et nous opérons dans le monde entier sur une base neutre en gaz à effet de serre – Enfin, la campagne utilise plusieurs sujets, dont un collage avec une photo et une déclaration du PDG du Credit Suisse Group, Tidjane Thiam, déclarant que «pour toute perturbation créée par l’incertitude, elle offre également des opportunités illimitées».

Cette déclaration faisait partie de son discours d’ouverture à la Conférence asiatique sur l’investissement (AIC) 2018. Le contexte était une perturbation par la technologie et les fintechs, et n’avait rien à voir avec les opportunités commerciales des combustibles fossiles. De plus, nous mettons en évidence les faits suivants concernant nos activités de prêt, notre engagement en matière de finance durable et notre dialogue permanent avec les parties prenantes.

“Dans le communiqué, la banque poursuit en disant que le pourcentage de leurs prêts de combustibles fossiles se situe dans la fourchette à un chiffre du total des prêts nets de la banque et que depuis 2010, ils ont réalisé plus de 110 transactions dans le domaine des énergies renouvelables. avec un volume de plus de 94 milliards de dollars et a soutenu l’émission de 28 milliards de dollars d’obligations vertes pour nos clients entre 2013 et 2019.

Roger Federer est actuellement à Melbourne où il se prépare pour le tournoi de tennis Open d’Australie du Grand Chelem, qui commence le 20 janvier. La légende suisse visera à remporter le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière à Melbourne.